印度央行意外加息 可能是新兴市场下一场危机的导火索

周三 印度 央行宣布加息，将回购利率上调25个基点，从6.00%上调至6.25%，为自2014年1月以来首次。逆回购利率也上调25个基点，从5.75%上调至6%。同时， 印度 央行表示将维持中性货币政策立场。

此次加息让人感到颇为意外，因为，此前由彭博社调查的44个经济学家中只有14个预测印度央行将上调利率25个基点至6.25%，而大部分经济学家预测印度央行将维持利率不变。

然而，加息是否可以帮助卢比持续走强？经济学家的答案似乎是否定的。

金融博客ZeroHedge援引彭博社经济学家Abhishek Guptas的报告指出，一般来说，加息能吸引资金流入，导致本币升值，但不一定能帮助卢比走高，因为这个规律只适合发达经济体，而并不一定适用于新兴国家市场，后者往往没有完全自由的资金流动。

所以，此次加息，“可能会加剧卢比下行压力，而卢比目前已经受到原油价格上涨的影响。”

此外，野村证券的Varian认为，印度央行决定保持中立立场表明，它不想走上“紧缩周期”，并将继续依赖经济数据。该银行表示，由于经济增长和通胀在未来几个月可能会上涨，因此8月可能再次加息25个基点。

野村证券预测，随着印度财政状况的趋紧，油价的上涨和政治的不确定性，印度的经济活动可能于9月之后放缓。

彭博社宏观经济评论员Srinivasan Sivabalan则认为，印度的加息可能导致新一轮的新兴市场危机。

他写道，“今年新兴市场动荡从一个国家扩大到另一个国家，从阿根廷、土耳其、到印度尼西亚，现在是巴西，印度有可能是下一个受害者。”

Sivabalan列出对印度经济的三大威胁：

首先，印度央行以加息的手段遏制通胀的增长，此举将不利于经济增，印度5月PMI回落就是证明。昨天公布的数据显示，印度5月PMI回落至51.2，结束了此前连续十个月的扩张趋势。

其次，某些印度政府顾问已经开始反对继续加息，这使得印度央行前景更加复杂。

第三，印度总理莫迪明年是否能够赢得大选也显得岌岌可危，目前他领导的印度人民党和其盟友在5月补选中仅赢得了14个席位中的3个，如果反对派走到一起将对莫迪构成更大的挑战。

Sivabalan总结，投资者应该密切关注印度央行，以确定其对于卢比贬值的态度。以印度目前的经济状况，进一步紧缩的空间非常有限。 如果印度的办法只剩下让美联储停止缩表，那么新一轮新兴市场危机可能即将到来。

华尔街见闻此前文章提到，6月3日周日，印度央行行长Urjit Patel在英国《金融时报》撰公开信，呼吁美联储该放慢缩表步伐了，新兴市场经济体已经面临严重压力，应付不来了！

Patel指出，放缓缩表速度是目前而言对美联储最可行的选择，因为这无需改变美联储的整体政策方向，只需简单的调整其正常化的步伐，就可以缓和对新兴市场的冲击，并减少对全球经济增长的影响。否则，若美联储对此置之不理，全球经济复苏可能突然中止，美国也会因此受创。

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