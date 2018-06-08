中兴通讯支付14亿美元与美国达成和解

美国商务部周四宣布与中国的中兴通讯达成和解，中兴通讯将支付14亿美元的天价罚单，并更换管理层以及在公司内部设置合规官员以换取美国对中兴的七年禁令。这是美国商务部开出的史上金额最高的罚单。

新协议还要求中兴通讯在公司内保留由美国商务部工业与安全部门（BIS）选定为其负责的特殊合规协调员团队，负责实时监控中兴通讯是否遵守美国出口管制法律，期限为10年。这也是BIS首次实行如此严格的合规措施。

据美国商务部发布的新闻稿，14亿美元罚金中包括4亿美元的担保金，并且中兴通讯缴交这14亿美元罚款后，才能解禁。

最后，协议规定如果中兴通讯在未来十年内如果再次违规，美国将重新启动禁令制裁。

2017年3月，中兴通讯因违反美国法规，出口含有美国技术与零件的产品给北韩及伊朗，遭美国商务部裁罚缴交了8.92亿美元罚金，但中兴不但继续违反美国禁令，还在调查期间说谎，误导美方，导致今年4月受到美国长达7年的禁售令。

就在中国国家主席习近平致电给美国总统川普后，川普随即要求商务部了解其他合于美国法规的替代方案，尽管国会试图阻止，但川普为中兴说情后，商务部和中方随即展开协商，不到2个月内，中兴与美国商务部又一次达成和解。

美国商务部秘书罗斯说： "我们将密切关注中兴的行为。如果他们犯下任何进一步的违规行为，我们将再次能够拒绝他们获得美国技术，并收取额外的4亿美元托管。中兴通讯的第一笔和解案在出口管制案中创下了民事和刑事处罚的记录。这项新的和解协议又创造了另一个记录，并将对中兴通讯评估的总处罚额定为22.9亿美元。"

美国商务部称，此次和解的目的在于修正中兴通讯的行为，同时设置新的监控先例，以确保公司遵守美国法律。将合规官安置在中兴通讯内部将提高美国商务部检测和处理任何违规行为的速度。（财经时报）