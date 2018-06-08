股市、楼市加持 美国家庭财富激增首破100万亿美元大关

美国家庭净资产连续第10个季度增加，增加的1万亿美元主要来自房地产估值4900亿美元的增长，以及各类金融资产5110亿美元的增量，包括公司股票、共同基金、养老基金和存款等。

虽然第一季度波动性回归，3月美联储加息让股市长牛受到影响，但屡创历史新高的股市，仍然让美国家庭财富剧增。而房地产市场的持续上涨，也让地产估值上升，使美国家庭财富进一步增长。

从美国家庭资产负债情况的历史变化也可以看出，美国家庭的房地产以及各类金融资产数目越来越庞大，而下方的负债在近年来的增长幅度却并不算大。

财富分配不均，马太效应显现

家庭财富持续增长，无疑是个好消息。不过美国和全球多个国家一样，面临一个相似的问题：贫富差距。家庭净资产的增加，往往只是少数富有的美国人受益，而穷人的境遇似乎难有改观。

德意志银行研究显示，目前美国的财富分配不均程度与1930年的大萧条时期一样严重，美国0.1%的富人拥有的资产与90%的穷人一样多。且自从1980年代开始，美国最富裕的人财富不断增加，而底层90%的家庭财富不断减少。

美国国会预算办公室每三年公布一次家庭财富分配数据。最新公布的2016年家庭财富趋势分析报告显示，2013年美国财富分配中排名前10%的家庭拥有76%的财富；处于夹心层的51%至90%的美国家庭拥有23%的财富；而财富分配中处于底部50%的家庭，只拥有1%的财富。

此次调查显示，美国排名前10%的家庭，平均财富约为400万美元，第51 - 90百分位的家庭平均财富为31.6万美元，第26 - 50百分位数的家庭平均财富为3.6万美元。而最底部25%的家庭，净债务为1.3万美元。

也就是说，1.1万亿美元增加的资产中，约有76%的资金属于10%的人口。这也意味着这10%的美国人口拥有近90万亿美元的财富，而美国一半人口实际上财富很少或者深陷债务之中。美国财富分配不均现象随着时间的推移，有逐步恶化的趋势，财富两极分化的“马太效应”显现。

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