股市、楼市加持 美国家庭财富激增首破100万亿美元大关

今年一季度，美国家庭净资产增加了1万亿美元，史上首次突破100万亿大关。房地产增值、股市长牛是家庭财富增长的主要原因。
美联储在最新资金流动报告中，公布了截至2018年3月31日的最新美国家庭部门概况。调查显示，美国家庭净资产有史以来首次超过100万亿美元，创下100.8万亿美元的历史新高。
增长来自于房产和金融资产
一季度，美国家庭总资产增加1.1万亿美元，达到116.3万亿美元，其中房地产占28.4万亿美元，养老金为23.3万亿美元，公司股票也达到17.6万亿美元；同时，美国家庭负债总额也仅增长440亿美元至15.6万亿美元，其中大部分来自住房抵押贷款的10.1万亿美元，消费贷款则占到3.8万亿美元。
美国家庭净资产连续第10个季度增加，增加的1万亿美元主要来自房地产估值4900亿美元的增长，以及各类金融资产5110亿美元的增量，包括公司股票、共同基金、养老基金和存款等。
虽然第一季度波动性回归，3月美联储加息让股市长牛受到影响，但屡创历史新高的股市，仍然让美国家庭财富剧增。而房地产市场的持续上涨，也让地产估值上升，使美国家庭财富进一步增长。
从美国家庭资产负债情况的历史变化也可以看出，美国家庭的房地产以及各类金融资产数目越来越庞大，而下方的负债在近年来的增长幅度却并不算大。
财富分配不均，马太效应显现
家庭财富持续增长，无疑是个好消息。不过美国和全球多个国家一样，面临一个相似的问题：贫富差距。家庭净资产的增加，往往只是少数富有的美国人受益，而穷人的境遇似乎难有改观。
德意志银行研究显示，目前美国的财富分配不均程度与1930年的大萧条时期一样严重，美国0.1%的富人拥有的资产与90%的穷人一样多。且自从1980年代开始，美国最富裕的人财富不断增加，而底层90%的家庭财富不断减少。
美国国会预算办公室每三年公布一次家庭财富分配数据。最新公布的2016年家庭财富趋势分析报告显示，2013年美国财富分配中排名前10%的家庭拥有76%的财富；处于夹心层的51%至90%的美国家庭拥有23%的财富；而财富分配中处于底部50%的家庭，只拥有1%的财富。
此次调查显示，美国排名前10%的家庭，平均财富约为400万美元，第51 - 90百分位的家庭平均财富为31.6万美元，第26 - 50百分位数的家庭平均财富为3.6万美元。而最底部25%的家庭，净债务为1.3万美元。
也就是说，1.1万亿美元增加的资产中，约有76%的资金属于10%的人口。这也意味着这10%的美国人口拥有近90万亿美元的财富，而美国一半人口实际上财富很少或者深陷债务之中。美国财富分配不均现象随着时间的推移，有逐步恶化的趋势，财富两极分化的“马太效应”显现。
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