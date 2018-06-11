韩国交易所遭黑客攻击 比特币24小时内狂泄1000美元

CoinMarketCap的数据显示，过去24小时内，市值前100的加密货币有99种价格下跌，总市值缩水约316亿美元。

比特币在过去24小时内重挫1000美元，为3月14日以来的最大跌幅；以太币、瑞波币、比特币现金过去24小时内均现两位数跌幅，热门的EOS跌幅更是将近20%。

资产被黑客入侵的韩国交易所Coinrail并非主流交易所。Coinrail交易约50种加密货币，CoinMarketCap的数据显示，从交易量来看，Coinrail仅仅刚排进全球前100。

不过，韩国仍然是目前对数字货币相当热衷的亚洲国家，即使是小型交易所也有大量持仓。在遭遇攻击后，Coinrail损失了超过4000万美元的altcoin（山寨币，通过ICO发行的代币），包括：

1950万美元的NPXS代币，该代币由去中心化线下数字货币销售网络Pundi X通过ICO发行；

1380万美元的Aston X，分散式文档认证平台的ICO项目；

580万美元Dent代币，全球首个移动数据流量交易平台的ICO项目；

超过110万美元的Tron波场币，由一家中国区块链初创公司发行。

Coinrail声明称，三分之二的被盗代币已被冻结，有可能会采取进一步行动。该交易所目前暂停了服务，并将剩余资产（总资产的70%）冻结，对安全系统进行审查。

上述四种被盗加密货币，过去24小时内均有明显下跌。其中，市值排在全球第十的TRON跌超16%，排在第148位的DENT跌超21%，市值相对较小的NPXS跌超14%。Aston X/比特币在Coinrail交易所下跌2.16%，在火币下跌1.85%。

黑客入侵事件再度提示，加密货币仍然是不够完善、缺乏监管的产品。而且，加密货币资产的持有者，都应该将自己的资产放在私人钱包中（通常需要使用硬件来访问解除），而不是放在安全程度相对较低的交易所，无论对象是比特币、以太币或其他币。

今年5月，美国司法部已经联手商品期货交易委员会CFTC，对加密货币领域的价格操纵发起调查。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*