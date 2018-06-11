一个被几乎所有加密货币忽略的缺陷

去年或许可以被称为"加密货币的一年"。年初时数字货币的市场总额低于180亿美元，但全年飙升，至年底总市值接近613亿美元。即使把数百种加入市场的新虚拟货币计入在内，对加密货币来说这仍然是一个惊人的增长年。

尽管虚拟货币快速上涨背后的催化剂很多，但没有哪一个比块链技术的崛起更突出。区块链是数字化、分布式和分散式分类账，它是大多数加密货币的基础，并且负责以透明且不变的方式记录数据和/或处理交易，而无需第三方的帮助。或者按照外行人的定义，这是一种崭新的方式，可以在不使用传统银行网络的情况下快速转账货币，也可以存储数据以更有效和安全地使用该数据。这意味着区块链拥有货币和非货币应用程序。

本文最初发表在美国财经媒体The Motley Fool上。

投资者也对数字货币所承担的庞大合作伙伴关系和项目感到厌倦。以财务为重点的区块链网络开发商Ripple已经在其RippleNet上增加了一些金融机构，希望能够加快从一方到另一方的资金流动。与此同时，现在已有500多名成员加入了企业以太坊联盟，顾名思义，该联盟利用以太坊的网络和内置智能合约协议为各行业开发区块链解决方案。

另外即使是旁观的机构投资者也无意成为了推高加密货币估值的重要因素。由于华尔街通常不愿意将资金投入分散式加密交易所工作，因此散户投资者一直负责数字货币的日常交易活动。这些散户投资者的资金规模比华尔街公司小得多，往往几乎没有办法对加密货币进行押注，导致某些"购买偏好"持续浮动并抬高虚拟货币。

但是，尽管有许多的催化剂，实际上所有加密货币都有一个缺陷：它们缺乏真正的目的。

几乎所有的加密货币都缺乏目的性

以比特币为例，比特币是全球市值最大的虚拟货币，与其他任何被用作交换媒介的数字货币相比，它被更多商家所接受。但仅仅因为比特币是全球市值最有价值的加密，并不意味着它具有特定的目的。

当投资者购买不太常用的加密货币时，比特币最接近的"目的"就是作为交换媒介。为了便于在不太常见的数字货币被购买的分散交易所进行交易，投资者通常首先必须购买比特币或以太币（以太坊网络硬币）才能交换为他们想拥有的任何其他数字货币。除了这个"目的"之外，用户不需要使用比特币来购买商品和服务。

Ripple的XRP币也一样。 Ripple有三种产品 - xCurrent，xRapid和xVia - 它的XRP币只涉及其中一种（xRapid）。 xRapid产品旨在改进支付提供商和转账服务的按需流动性解决方案，目前主要处于MoneyGram International等机构的测试阶段。同时，银行希望依赖于不包含XRP的分类帐区块链软件（xCurrent）来加快验证和结算支付。 Ripple的加密货币目前几乎没有任何用途。

即便加密货币有一定的目的，也缺乏广泛的效用

即使看起来有数字货币有一定的目的，这个目的的范围往往也很窄。例如，鼓励用户购买和使用Binance加密货币兑换商的官方货币Binance Coin，以支付Binance交易所的加密交易。选择在Binance Coin支付交易费的用户有资格获得头四年减少的交易费用（他们连续几年的交易费用错过了较小的降幅）。这种悬而未决的胡萝卜以及烧钱，已经创造了对Binance Coin的需求并推高了它的价值。

尽管Binance Coin在Binance交易所服务于其目的，但除此之外，它的实用性有限。换句话说，用户无法拿走他们的Binance Coin并用它来支付其他商家的商品和服务。

这个问题比投资者可能意识到更多严重。 如果一种代币没有真正的效用，而且它的使用背后没有任何目的，那么在高估值背后人们的头脑冷静下来，并且恢复常识知识一个时间问题。在消费者真正需要使用加密货币之前，投资者没有理由将他们的血汗钱沉入虚拟货币。

本文作者肖恩·威廉姆斯（Sean Williams）未持有任何文中提到的加密货币。 Motley Fool也未持有任何提及的股票或加密货币。(财经时报)