马哈蒂尔：马新高铁项目只是推迟 不是取消

据马来西亚星报报道，正在日本访问的马来西亚总理马哈蒂尔再次发出信号，暗示之前公开宣布的“取消马新高铁”的决定可能还有回转余地。11日他对日本媒体表示，该项目只是往后推延，并不是取消。

马哈蒂尔表示，马来西亚还会需要类似马新高铁的项目，但只能是在未来才能考虑。

“我们不能说，马来西亚永远不会再有高铁项目，我们所能做的是推迟这个项目，因为在目前这个阶段，这个项目的造价还是太过于昂贵了。”他说。

在东京参加“亚洲未来会议”的间隙，他对《日经亚洲评论》表示，马来西亚目前不能负担起马新高铁项目，但暗示大门仍旧敞开。

5月28日，刚当选新总理不久的马哈蒂尔宣布马来西亚将放弃和新加坡一起建设马新高铁的计划，并称这是一个“不必要的项目”。

在11日接受《日经亚洲评论》采访时，马哈蒂尔说，”我们实际上只是推迟了马新高铁项目的实施。“

“高铁在距离非常远的时候最有效率，但距离很近的的时候，并不能有很大贡献，所以我们需要重新考虑这个高铁计划。”他说。

在5月28日之后，马哈蒂尔已经有过一次暗示，“取消马新高铁”仍没有最后定论。

5月30日的例行内阁会议后，马哈蒂尔在记者会上向媒体表示，"内阁已经同意取消马新高铁计划，但最终决定取决于和新加坡的讨论结果，"马哈蒂尔说。

当有记者提问“如果马来西亚财政状况转佳，政府是否会重新考虑建设马新高铁”，马哈蒂尔回答“当然会”。

新加坡交通部则表示，目前还未收到关于马新高铁项目确定被取消的正式通知。

（来源：财经时报）