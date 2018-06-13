迎接市场考验！中兴通讯A+H股将于明日复牌

经历了近两个月的"至暗时刻"后，中兴通讯将迎接市场考验...大批基金公司已陆续下调中兴估值，相当于停牌前股价给出约四个跌停。

最新公告称，中兴通讯已与BIS达成《替代的和解协议》，以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。BIS已于美国时间6月8日通过《关于中兴通讯的替代命令》批准协议立即生效。

美国商务部颁布对中兴的贸易禁令后，该公司自4月17日起开始停牌，停牌前A股收盘价为31.31元，H股收盘价为25.6港元。

根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在BIS签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付10亿美元，以及在90日内支付暂缓的额外的4亿美元罚款（监察期内若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付）。

在中兴通讯及时全额支付10亿美元及且将额外的4亿美元支付至美国银行托管账户后，BIS将终止其于2018年4月15日激活的拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。

协议还包括以下内容：

1、BIS将做出为期十年(监察期)的新拒绝令，但在中兴通讯遵守协议和2018年6月8日命令的前提下，新拒绝令在监察期内将被暂缓执行，并在监察期届满后予以豁免。 2、中兴通讯将在BIS签发6月8日命令后30日内更换本公司和中兴康讯的全部董事会成员。 3、中兴通讯将在BIS签发6月8日命令后30日内与本公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导，以及任何参与、监督BIS于2017年3月签发的建议指控函或2018年4月15日拒绝令所涉行为或其他对该等所涉行为负有责任的管理层或高级职员解除合同，并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企业再聘用上述人员。 4、中兴通讯将在BIS签发命令后30日内自费聘任一名独立特别合规协调员，协调员将负责协调、监察、评估和汇报中兴通讯及其全球子公司或关联企业在监察期内遵守1979年《美国出口管理法案》、 条例、协议和2018年6月8日命令的情况，并平等向中兴通讯总裁和董事会、BIS 汇报。 5、中兴通讯将完成并提交九份遵守美国出口管制法律的审计报告。 6、中兴通讯将为其领导、管理层及雇员、全球子公司、关联企业及中兴通讯所有及控制的其他实体的领导、管理层及雇员提供广泛的适用的出口管制培训。

中兴通讯称，将在拒绝令终止后尽快恢复受影响的经营活动。并将将全面评估2018年4月15日拒绝令和协议对2018年第一季度报告的影响，重新编制及披露2018年第一季度报告。

重生之后 中兴将面临市场考验

复牌也意味着，在经历了将近两个月的"至暗时刻"后，中兴通讯的禁令危机终于告一段落。但接下来，中兴通讯将面临市场的考验。

在中兴通讯停牌期间，多家基金公司下调中兴通讯股票估值。

据中国基金报，中兴通讯A股和H股于4月17日开始停牌。此后，陆续有40多家基金公司宣布对中兴通讯进行估值调整。

此前，多数基金公司都是按停牌前31.31元收盘价的2个跌停给出25.36元，或者下调20%即25.05元进行估值，期间，不少基金公司二度下调估值到20.04元或20.54元，相当于对停牌前股价给出约四个跌停。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*