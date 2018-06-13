中兴通讯复牌：H股一度狂泻逾41%，A股封死跌停板

停牌近两个月后，中兴通讯于6月13日（周三）复牌。

此前中兴发布公告称，将支付合计14亿美元民事罚款，并在BIS命令签署后30日内更换公司和中兴康讯的全部董事会成员。

中兴H股开盘狂泻逾37%，一度跌超41%，创2004年上市以来最大盘中跌幅；A股开盘跌停，创2017年11月以来最大跌幅。供应商股价受到拖累，近全线下跌。市场普遍预计，中兴通讯A股将会有3-4个跌停。母公司企业债无人成交。

开盘5分钟，中兴通讯H股成交额就达到10亿港元。开盘后15分钟内，该股成交量已接近1亿股，成为2004年12月份该公司上市以来第二活跃交易日，当时成交3.52亿股。

中兴通讯A股封死跌停板，报28.18元/股，封单超800万手，超200亿资金排队跑路，当天市值蒸发131.24亿元。

受中兴通讯拖累，早盘相关供应商股价近全线下挫。中富通一度下跌9.9%，创4月20日以来最大跌幅，目前跌5.4%。中光防雷跌1.4%。金信诺跌1.6%。超声电子跌0.7%。天和防务跌0.8%。特发信息跌1.8%。正凌精工跌1%。

中兴通讯的母公司中兴新通讯发行的企业债“11中兴新”债券无人成交，仅有4530手卖单，报98.00元，上次成交为5月30日，成交价位94.50元。

中兴通讯股票自4月17日起停牌，此前数日美国商务部发布命令，禁止美国公司向该公司出售产品。

6月12日晚间，中兴通讯发布公告称，公司和全资子公司中兴康讯已与美国商务部工业与安全局（BIS）达成《替代的和解协议》。

协议内容包括：中兴通讯需支付合计14亿美元民事罚款，将在6月8日后30日内与公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导，以及任何参与、监督BIS于2017年3月签发的建议指控函或2018年4月15日拒绝令所涉行为或其他对该等所涉行为负有责任的管理层或高级职员解除合同，并且禁止中兴通讯及其子公司或关联企业再聘用上述人员等。

两度遭遇估值下调

据不完全统计，在6月8日-12日期间，已至少有11家基金公司下调中兴通讯股票估值，这是继4月25日前中兴通讯股票估值被大批基金公司下调后，再次遭遇估值下调。

此次多数基金按照20.04元/股进行估值，相比于中兴通讯停牌前31.31元的收盘价，相当于看空近4个跌停。

富国基金自6月7日起，对旗下证券投资基金持有的中兴通讯股票进行估值调整。其中，中兴通讯A股按照20.04元进行估值；中兴通讯H股按照港元16.38元进行估值。

广发基金、工银瑞信、安信基金、国海富兰克林基金等多家基金公司也发布下调中兴通讯估值的公告，中兴通讯A股多数按照20.04元/股进行估值。泰达宏利基金对旗下基金持有的中兴通讯A股按20.04元/股的价格进行估值，此前为25.05元。

为何中兴通讯股价估值两度遭遇下调？

前海开源执行总经理杨德龙表示，尽管美国与中兴通讯达成和解，但中兴通讯遭遇的罚款金额非常大，对上市公司来说无疑是个利空，部分基金公司可能担心复盘后会出现多次跌停，因此中兴通讯的股票估值会再度遭到下调。

盈码基金研究员杨晓晴表示，中兴通讯再度被下调估值有两大原因，首先，美国对中兴开出的惩罚措施过于严重，对中兴中伤非常大；其次，中兴通讯将暂时不被纳入MSCI相关指数，被外资拉涨的预期落空。

彭博社援引凯基证券分析师陈浩称，中兴停牌期间差不多两个月，这段时间A股表现比较糟糕，所以中兴通讯A股跌停是补跌。一方面罚款对短期业绩有影响，且缺乏核心技术，市场对其估值下修，明天可能还是跌停；目前看来一共约有3个跌停后会打开。

重新编制财报

中兴通讯在周二晚间发布的公告中还表示，公司将全面评估2018年4月15日拒绝令和协议对2018年第一季度报告的影响，重新编制及披露2018年第一季度报告。

《财经》报道称，自美国商务部4月16日激活限制令至今，中兴通讯一直向7万余员工正常发放工资，预估这项支出每个月近40亿人民币。文章称，再加上天价罚款缴纳在即，势必给中兴通讯现金流带来巨大压力。

2017年年报显示，中兴通讯去年营业收入1088亿人民币，营业成本约750亿人民币，经营活动产生的现金流量净额为72.2亿人民币，归属母公司净利润45.7亿元。

按照年报数据计算，中兴通讯从2013年～2016年归属母公司净利润合计94.1亿元，本次14亿美元罚款几乎相当于过去五年净利润之和。

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