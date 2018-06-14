美联储如期加息！调升经济预期 预计今年加息四次高于前次预期

美东时间13日本周三，美联储货币政策委员会FOMC会后宣布，FOMC委员一致投票决定加息25个基点，将联邦基金目标利率区间上调25个基点，升至1.75%-2%，符合市场预期。
本次联储会议声明删除了今年5月决议声明中称利率仍会“在一段时间内”低于长期水平的表述，对于加息，用“进一步逐步上调”替代了“调整”。谈到通胀预期，声明表示，长期通胀预期指标“几乎未变”，删除了5月声明中“基于市场的通胀补偿指标仍处低位”一句。
联储公布的联储官员利率预期中位值点阵图显示，八位联储官员预计今年全年加息四次或更多，3月公布的点阵图显示持这一预期的官员有七人。
这意味着，多数联储决策者预计今年还会有两次加息，将年内合计加息四次，明年将共加息三次，而上次多数决策者预计今明两年均总共加息三次。
中值预测显示，2018年底联邦基金利率料为2.375%，今年3月、即上次公布的预计中值为2.125%；2019年底联邦基金利率料为3.125%，3月预计为2.875%；2020年底和更长期联邦基金利率分别为3.375%和2.875%，均持平3月预期。
以下为6月会后美联储公布的点阵图。
联储公布的最新季度经济预测显示，联储上调了今年的实际GDP增长预期和PCE及核心PCE通胀预期，下调了预期今年失业率，上调明年的PCE通胀预期，下调明后两年的失业率预期。
- 2018年的GDP增长预期为2.8%，上次预期为2.7%，2018年、2019年及长期增长预期仍和上次一样，为2.4%、2.0%和1.8%；
- 2018、2019和2020年三年的失业率预期分别为3.6%、3.5%和3.5%，低于上次预计的3.8%、3.6%和3.6%；
- 2018和2019两年PCE通胀率预期均为2.1%，上次预计分别为1.9%和2.0%，2020年和长期PCE的预期值持平上次，分别为2.1%和2.0%；
- 2018年核心PCE通胀率预期为2.0%，上次预计1.9%，2019和2020两年预期均为2.1%，持平上次预期。
美联储决议声明公布后，美股短线走低，美元跳涨，美债价格急跌、收益率飙升。
10年期美债收益率升破3%，创约两周新高。
美元指数一度突破94.0，抹平会议声明前的跌幅，日内涨约0.2%。
现货黄金短线跌逾4美元，一度跌破1293美元。
美股短线走低，标普和道指跌幅扩大，道指跌幅曾扩大到60点以上，标普曾跌约0.2%，纳指转跌。但银行股集体走高，花旗上涨0.9%，高盛上涨2.4%，摩根士丹利上涨1.6%，富国银行上涨0.7%，摩根大通上涨0..8%。
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