美联储如期加息！调升经济预期 预计今年加息四次高于前次预期

本次联储会议声明删除了今年5月决议声明中称利率仍会“在一段时间内”低于长期水平的表述，对于加息，用“进一步逐步上调”替代了“调整”。谈到通胀预期，声明表示，长期通胀预期指标“几乎未变”，删除了5月声明中“基于市场的通胀补偿指标仍处低位”一句。

联储公布的联储官员利率预期中位值点阵图显示，八位联储官员预计今年全年加息四次或更多，3月公布的点阵图显示持这一预期的官员有七人。