中国国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告

国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公布。
2018年6月15日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，同时就约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。美方这一措施违反了世界贸易组织相关规则，有悖于中美双方磋商已达成的共识，严重侵犯我方的合法权益，威胁我国国家和人民的利益。
根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则，国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公布。有关事项如下：
一、对农产品、汽车、水产品等545项商品，自2018年7月6日起实施加征关税，具体商品范围见附表1。
二、对化工品、医疗设备、能源产品等114项商品，加征关税实施时间另行公告，具体商品范围见附表2。
三、对原产于美国的附表1和2所列进口商品，在现行征税方式、适用关税税率基础上加征25%的关税，现行保税、减免税政策不变，此次加征的关税不予减免。
四、加征关税后有关进口税收计算公式：
关税＝按现行适用税率计算的应纳关税税额+关税完税价格×加征关税税率
从价定率商品进口环节消费税＝进口环节消费税计税价格×消费税比例税率
从量定额商品进口环节消费税＝进口数量×消费税定额税率
复合计税商品进口环节消费税＝进口环节消费税计税价格×消费税比例税率+进口数量×消费税定额税率
从价定率商品进口环节消费税计税价格＝（关税完税价格+关税）÷（1－消费税比例税率）
复合计税商品进口环节消费税计税价格＝（关税完税价格+关税+进口数量×消费税定额税率）÷（1－消费税比例税率）
进口环节增值税＝进口环节增值税计税价格×进口环节增值税税率
进口环节增值税计税价格＝关税完税价格+关税+进口环节消费税
附表：1.对美加征关税商品清单一
国务院关税税则委员会
2018年6月16日
本文来源于中华人民共和国财政部网站，原标题《国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告》。