奥迪CEO在德国因排放门被捕

大众旗下豪华车系奥迪的首席执行官星期一被捕，他是迄今为止因奥迪尾气排放测试欺诈丑闻而被拘留的该公司最高级级别官员。
慕尼黑检察官表示，鲁珀特·斯塔德勒（Rupert Stadler）被拘留的原因是检方担心他可能阻碍正在进行的丑闻调查，该丑闻导致大众汽车（Volkswagen）陷入领导层危机。
大众集团新任集团首席执行官赫伯特·迪斯正试图推出包括斯塔德勒在内的新领导层结构，并希望推动公司在丑闻结束后将公司转向电动汽车的研发生产。
"作为柴油尾气排放丑闻和奥迪发动机调查的一部分，慕尼黑检察官办公室在2018年6月18日对鲁珀特·施泰德教授执行了逮捕令。"慕尼黑检察官办公室在一份声明中表示。
据说，德国一位法官下令逮捕斯塔德勒，以防止他阻挠排放门调查。
奥迪和大众证实了这一逮捕行为，并重申无罪推定仍适用于施泰德一案。斯塔德勒本人并未立即发表评论。
收购了大众和奥迪的保时捷控股公司（Porsche SE）的发言人表示，将在周一的监事会会议上讨论斯塔德勒被捕一事。
2015年9月，大众公司承认使用非法软件操纵美国柴油发动机的排放测试，引发公司历史上最大的危机，并导致整个汽车行业的监管制裁。
5月份美国对前大众汽车首席执行官Martin Winterkorn提起刑事指控，但他不大可能在美国当局受审，因为德国与美国之间没有引渡条款。
慕尼黑检察官表示，斯泰德勒的逮捕不是在美国当局的要求下作出的。他们表示，这位高管在星期一凌晨在因戈尔施塔特的家中被捕。(财经时报)