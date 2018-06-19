奥迪CEO在德国因排放门被捕

大众旗下豪华车系奥迪的首席执行官星期一被捕，他是迄今为止因奥迪尾气排放测试欺诈丑闻而被拘留的该公司最高级级别官员。

慕尼黑检察官表示，鲁珀特·斯塔德勒（Rupert Stadler）被拘留的原因是检方担心他可能阻碍正在进行的丑闻调查，该丑闻导致大众汽车（Volkswagen）陷入领导层危机。

大众集团新任集团首席执行官赫伯特·迪斯正试图推出包括斯塔德勒在内的新领导层结构，并希望推动公司在丑闻结束后将公司转向电动汽车的研发生产。

"作为柴油尾气排放丑闻和奥迪发动机调查的一部分，慕尼黑检察官办公室在2018年6月18日对鲁珀特·施泰德教授执行了逮捕令。"慕尼黑检察官办公室在一份声明中表示。