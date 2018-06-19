中兴通讯H股重挫22% 复牌以来股价已腰斩

港股板块方面也出现全线下跌，无一上涨。其中煤炭、工业制品、资讯科技器材、汽车和半导体等跌幅最大，下跌超过2%。

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中兴通讯H股开盘跌近13%至11.42港元，复牌以来，累计跌幅已超50%。早盘中兴H股跌幅一度扩大到22%，至10.02港元附近，创下2016年7月以来新低。A股中兴通讯目前连续4日跌停，卖盘封单超过470万手；四日总市值累计蒸发450亿元。

6月13日复牌当天，中兴H股开盘狂跌逾37%，收盘跌超41%，创2004年上市以来最大单日跌幅。

中兴通讯曾表示，将在拒绝令终止后尽快恢复受影响的经营活动。并将将全面评估2018年4月15日拒绝令和协议对2018年第一季度报告的影响，重新编制及披露2018年第一季度报告。

“股王”腾讯控股下跌1.22%至405港元，这也是腾讯科技连续第五个交易日出现阴跌。中国平安H股开盘下跌1.45%至78.1港元。

内地地产板块方面，碧桂园低开3%后略有回升，目前报15.86港元，下跌2.1%；中国恒大开盘亦下跌2.22%至22.2港元。

此外，恒生国企指数同样低开，早盘一度下跌2.6%，目前报11579.5点。

中美贸易摩擦阴霾未散，加上美国加息步伐加快信息持续发酵，恒指上周连续4个交易日出现下跌，全周累跌649点或2.1%。

同花顺援引贵人资本的分析称，目前外围市场走势偏弱给港股带来承压，以及美联储表示年内多次加息给缺乏方向的市场蒙上阴影，同时A股近期反复下探打击投资者信心，因此，料港股近期震荡偏弱。

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