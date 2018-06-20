韩国最大比特币交易所被“黑” 3000万美元资产失窃 数字货币集体下跌

据韩联社报道，占有韩国比特币市场份额75.7%的交易所Bithumb遭受黑客攻击，共有价值350亿韩元（约合3000万美元）的数字货币失窃。据CoinMarketCap以交易价值估算，Bithumb为全球第七大数字货币交易所。

Bithumb随后在推特上发布通知确认部分资产失窃，并暂停对数字货币的存取服务。

由于安全隐患日益严重，我们正在对钱包系统进行改动。在收到我方通知前，请不要存入数字货币。 *所有改动完成之前，所有数字货币都无法存入用户钱包。 经我方确认，确有价值约为3000万美元的数字货币遭窃。失窃资产将由Bithumb负担，所有资产已转入冷钱包（离线钱包）。 为了保证账户安全，所有存取服务将会终止。若服务重启，用户将收到通知。我们为给您带来的不便致歉，感谢您的理解。

两周以来，这是韩国比特币交易所遭遇的第二次数字货币失窃事件了。

上周，黑客窃取韩国比特币交易所Coinrail超过4000万美元的数字货币，比特币日内重挫1000美元，创3月14日以来的最大跌幅。

由于韩国仍是目前对数字货币相当热衷的亚洲国家，资产被黑客入侵的Coinrail虽非主流交易所，但仍有大量持仓。

Coinrail交易约50种数字货币。在损失了超过4000万美元的altcoin（山寨币，通过ICO发行的代币）之后，该交易所随即发布声明称，三分之二的被盗代币已被冻结，有可能会采取进一步行动。

此外，同样是在亚洲市场，邻国日本也曾发生一起规模巨大的数字货币被盗事件。

今年1月，日本最大的数字货币交易所之一Coincheck称有580亿日元（约合5.3亿美元）数字货币被盗，将向受损失的投资者返还463亿日元。

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