在岸人民币跌近400点 离岸跌穿6.54创五个月新低

人民币中间价下调89点，报6.4893。上一交易日中间价6.4804。上一交易日官方收盘价报6.4964，上一交易日夜盘收盘报6.5040元。

上周四（6月21日）午后，在岸人民币跌破6.5，离岸进一步下穿6.51，均创五个月最低。

央行旗下《金融时报》随后刊文称，美元持续走强是导致人民币贬值的主要原因，但中国经济基本面仍对汇率形成了有效支撑，当前，外汇市场供求和预期基本稳定，人民币汇率不会出现大幅波动。

招商宏观：人民币此前“韧性”较强并非来自避险

招商宏观谢亚轩团队在最新研报中看到，美元指数在4月中至6月中的两个月内大幅反弹6%，人民币汇率仅贬值2%明显强于其它新兴经济体货币，33%的反应程度也明显低于定价模型的拟合结果。

但对于市场上认为人民币汇率已具备避险属性的观点，他们并不认同。谢亚轩团队认为，人民币此前“韧性”较强并非来自避险，而是有两方面原因：

谢亚轩团队展望称，由于我国外汇供求形势正面临着较为不利的外部环境，从具备一定领先意义的亚洲新兴市场资金流动指标也可以看出，未来数月内我国外汇供求形势边际上可能出现恶化，那么在美元指数可能进一步反弹至97的情况下，人民币汇率对于美元指数走强的反应程度将有所提升，这也意味着此前人民币所展现出的“韧性”可能难以再现，事实上，近几日人民币汇率的明显走弱可能也正是反映出了这一情况的变化。

屈庆：人民币贬值压力对货币政策制约显现

华创资管屈庆认为，人民币贬值使得外汇储备降低和外资配债减少，其对债市利率影响将逐步显现。

近期，内忧外患之下人民币近期大幅贬值，目前人民币大幅贬值的情况可能持续。首先，目前中美货币政策步伐不一致，中美利差加速收窄，对人民币汇率施压；其次，中美经济基本面同样支持人民币兑美元贬值；再次，中美贸易战如何解决仍是一大不确定因素。目前中美贸易战重新发酵，而且有更加严重的趋势，贸易顺差减少预期的加重也可能导致人民币贬值压力继续增加，资本外流压力加大。

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