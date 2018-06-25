日本监管再度趋严 比特币一度失守6000美元关口

比特币价格曾在2017年12月飙升至近2万美元的历史高位，但在经历了周末的暴跌后，比特币距离当时的巅峰已经跌去了68%。

上周末，受日本金融厅处罚6家加密货币交易所影响，比特币持续下跌，一度失守5900美元关口。这是2月6日以来比特币首次跌破6000美元，这一价格同时也是2017年11月以来的最低价格。

比特币价格曾在2017年12月飙升至近2万美元的历史高位，但在经历了周末的暴跌后，比特币距离当时的巅峰已经跌去了68%。

尽管如此，在一干数字货币之中，比特币的表现已经可算鹤立鸡群。6月21日以来，截至美东时间24日早晨8：00，莱特币和比特币现金均下跌约20%，以太币跌16.8%，瑞波币跌14%，而比特币跌幅仅有11%。