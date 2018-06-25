日本监管再度趋严 比特币一度失守6000美元关口

比特币价格曾在2017年12月飙升至近2万美元的历史高位，但在经历了周末的暴跌后，比特币距离当时的巅峰已经跌去了68%。
上周末，受日本金融厅处罚6家加密货币交易所影响，比特币持续下跌，一度失守5900美元关口。这是2月6日以来比特币首次跌破6000美元，这一价格同时也是2017年11月以来的最低价格。
比特币价格曾在2017年12月飙升至近2万美元的历史高位，但在经历了周末的暴跌后，比特币距离当时的巅峰已经跌去了68%。
尽管如此，在一干数字货币之中，比特币的表现已经可算鹤立鸡群。6月21日以来，截至美东时间24日早晨8：00，莱特币和比特币现金均下跌约20%，以太币跌16.8%，瑞波币跌14%，而比特币跌幅仅有11%。
北京时间6月25日周一，据Coinmarketcap数据，比特币重回6100美元，24小时上涨0.89%；以太币下跌3.63%，报451.16美元；瑞波币跌1.64%，报比特币现金跌0.54%，莱特币跌2.53%。与此同时，数字货币市场总市值为2504.5393亿美元，跌至接近4月初以来的最低值。
多重利空因素对比特币造成影响
6月22日，日本金融厅正式下达对bitFlyer、QUOINE、bitpointjapan、bitbank、BTCbox6、Tech Bureau等6家加密货币交易所的业务改善命令。
日本金融厅表示，本次行政处罚并非拒绝交易所注册申请，而是业务改善命令。此外，反社会势力参与加密货币交易的情况受到关注。
小葱APP对比梳理发现，6家交易所收到的改善命令均强调要建立洗钱和恐怖融资风险管理系统，其中BitFlyer和QUOINE两家被点名要建立与消除反社会势力等有关的管理制度。BitFlyer甚至暂停新用户注册，称因反洗钱等内部管理制度不完善，决定暂停接受新客户，并加快改善管理体系，以应对金融厅的业务改善命令。
命令公布后，比特币持续走低并跌破6400美元。
此外，门头沟旧案出现新动向，债权人或将开始抛售比特币，将比特币进一步推入低谷。
6月22日晚间Mt.Gox官网公布文件称，东京地方法院裁定，将对2014年因大量比特币被盗而申请破产的Mt.Gox批准民事再生计划。
彭博社驻日记者Yuji Nakamura解读称，
法院批准Mt.Gox民事再生计划。大部分都是好消息：（1）受托人将不会卖出更多BTC；（2）债权人在2019年上半年将收到BTC；（3）所有人必须在10月前再次提出索赔。
坏消息是：一些债权人将出售BTC，因此在明年那部分BTC将会出现在市场中。
尽管比特币在周末暴跌，投资公司BKCM LLC首席执行官Brian Kelly却认为，这并不意味着比特币“葬礼”的到来。
Kelly指出，目前的市场情绪正接近低点，后市大有逆转可能。
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