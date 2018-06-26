离岸人民币急挫逾200点 在岸跌破6.55 中间价五日跌近千点

北京时间10:15左右，离岸与在岸人民币汇率双双创下年内新低。离岸持续下挫，一个小时内跌200余点，报6.5586。在岸跌破6.55关口，较上日收盘价跌约150点。至此，即期汇价今年以来的所有涨幅全部抹平。

今日人民币兑美元中间价下调287点，报6.5180，续创逾五个月最低水平。

至此，人民币中间价已连续第5日走贬，累计下跌945点。截至昨日，人民币中间价已抹去年初至今的所有涨幅，转为下跌。

今年以来，人民币兑美元汇率先升后跌，近期下跌速度明显加快，且调整速度和幅度超过市场预期。4月至今，人民币对美元汇率已贬值超过3.4%。

下跌原因

分析师们认为，此轮人民币汇率下跌的主要原因是美元升值，并伴随市场风险偏好和外汇供求力量变化的推波助澜。

国泰君安宏观花长春团队称：“6月14日美联储议息会议以来，人民币贬值速度有所加快。连日贬值主要系市场贡献，中间价贡献基本均衡甚至略微指向升值方向，这反映目前并没有证据表明近期人民币贬值是央行干预的结果，而更多是市场对美元升值的自发反应。”

国泰君安分析师解运亮则提及，特朗普的政策可能同时恶化我国经常账户和金融账户，从而加大人民币贬值压力。

海通宏观姜超、梁中华、李金柳、宋潇团队称，无论是6月美联储加息后中国央行未跟随上调公开市场利率，还是6月再度定向降准，都反映了汇率当前并不是中国央行的主要考虑。

未来前景

人民币会进一步贬值吗？最终会贬到哪里？

诸多分析师预计，短期内人民币贬值压力仍存。

海通宏观姜超团队认为，一旦人民币形成贬值预期，未来结售汇有转为逆差的可能，增加人民币的贬值压力，预计年内人民币对美元仍然存在一定贬值压力。

不过，海通宏观上述团队同时强调，与2015年相比，本轮贬值压力相对可控。

东北证券分析师沈新凤、研究助理尤春野认为，人民币汇率的终极底线是不会“破7”：

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