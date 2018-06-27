人民币中间价创一年半最大降幅 离岸跌破6.61

人民币兑美元中间价连续第6日下调，幅度深达389点，创2017年1月9日以来最大降幅，报6.5569，创2017年12月25日以来最低。

美元指数周二全线上涨，昨日一度涨超0.5%，刷新最近四个交易日盘中高位至94.764，终结了四日连跌走势，过去四日累计下跌0.9%。

年初至今，人民币兑美元汇率先升后跌，近期下跌速度明显加快，且调整速度和幅度超过市场预期，累计贬值超过3.5%。

自6月14日至今，人民币兑美元汇价已下挫2.7%，幅度超过2015年8月汇改时近2%的一次性贬值。

无论在岸、离岸，亦或是中间价，人民币对美元汇率今年均已由涨转跌。

如何理解本轮人民币贬值？

证券日报援引有关专家称，人民币适度贬值合理，可为中国应对贸易局势留有余地，所以不是坏事。

报道还援引中国银行国际金融研究所外汇研究员王有鑫称，人民币汇率近期贬值有多方面原因。一是本轮人民币贬值主要是被动式的，是由美元指数强势上涨导致的。二是货币政策周期错位，中美无风险利差收窄。三是受中美贸易摩擦加剧影响，我国贸易顺差收窄，经济增速下行担忧再起。

招商证券宏观谢亚轩团队认为，资本市场逐步开放的条件下，“猴性”外资的流出和流入会放大外汇市场和资本市场的波动，4月和5月外资通过陆股通不断流入是人民币走强的重要原因，同样，近期外资连续两周减持A股不仅可能影响股市，也已反映在汇率走势上。

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