小米招股遇冷 迄今市场仅融资认购97亿港元

小米启动招股已有两天时间，却出现了富豪热情、散户冷淡的“冰火两重天”局面。据香港经济日报统计，目前券商对此宗IPO累计借出孖展（融资认购）97亿港元，相当于超额认购3.06倍，而市场普遍预期最终超额认购5至10倍，冻资约240亿港元。

在6月25日启动公开招股首日，小米获得45.52亿港元孖展认购，在港公开发售融资额23.98亿港元，超购仅约0.9倍，为自去年9月新经济新股热潮以来招股首日反应最冷淡的一支新股。

在小米公开招股之前就已显露出高净值客户与散户的认购分化。腾讯《一线》曾在22日报道，香港最大的中资券商之一为小米IPO预留了几百亿港元孖展额度，但截至当时认购意向不足10%，这种情况在大型IPO中属少见。

报道还称，之前上述券商为平安好医生、阅文的IPO预留了约300亿至400亿港元的孖展额度，结果散户反应热烈，孖展额度不够用，因此本次才为小米也预留了相似的孖展额度。

昨日短期港元HIBOR也大幅下降，其中7天、14天分别下降50、37个基点。

小米此次招股将于本周四（6月28日）截止。

为何比不过阅文等“前辈们”？

估值偏贵

依照第一财经在小米启动招股之前的报道，小米估值偏贵，且集资额非常大，加上目前利用孖展制度的成本偏高，预计小米的整个认购过程不会出现疯抢的局面。

从年初媒体传出的1000亿美元上限开始，小米的估值一路走低，先降到900亿，到降至800亿，招股前又进一步降低到550亿美元。短短六个月时间，估值已缩水三次。《财经》杂志称，即使是目前550亿美元的下限，也有投资人觉得贵了。

小米创始人、首席执行官雷军在之前的路演中避谈估值，只强调“小米有伟大理想，未来有很多赢利点”。他在香港的新股发布会上一直在强调公司创新的业务模式。

小米高级副总裁兼首席财务官周受资在香港四季酒店举行的新股发布会上称，小米从没说过自己值多少钱，小米不能评论自身估值，过去几个月都是市场自己炒作的。估值的核心是增长速度，以及增长天花板在什么地方，能否持续增长。

市况不稳 利率攀升

腾讯《一线》之前引述香港本地券商耀才证券国际行政总裁许绎彬的话称，近来港股市况不稳，香港银行同业拆息不断飙升，以及近期新股不论在销情及上市表现也不济，预计会影响新股孖展和整体认购的情况，建议投资者用现金小注认购。

小米此次募集金额最高达480亿港元。很多投资者担心一旦利用孖展制度可能会全部获派发，如果股价升幅不大，就会损失惨重，所以很多投资者都不敢借用孖展制度。

而此次小米IPO恰逢近期港元拆借利息频频攀升，1个月期HIBOR一度自2008年以来首次突破2%。利率上升等于增加了认购新股的成本。第一财经测算，如果投资者要用孖展打新，那么如果小米首日涨幅若低于4%就会赔钱。

新股破发导致情绪偏淡

近期同样在香港市场IPO的所谓“智能金融第一股”维信金科和“第三方支付第一股”汇付天下在上市首日出现破发，也引发了部分投资者看淡小米招股。

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