结束七年大战！苹果与三星的专利纠纷终获和解

在打了7年官司之后，两大智能手机巨头-- 苹果 与 三星 之间的专利大战终于结束了。

6月27日周三，美国加州地方法院公布的一份文件显示， 苹果 与 三星 就数年来的专利纠纷达成和解，但具体条款尚未披露。2011年，苹果起诉三星盲目抄袭 iPhone 设计，侵犯苹果专利。

目前，三星发言人未对此次和解予以置评。苹果则有发言人对路透社表示，“苹果非常关心设计，此案的意义不仅在于索赔金钱”。

苹果还另对英国《金融时报》重复了5月发表的声明称，

今年5月，加州圣何塞一法院陪审团一致裁定，三星需向苹果支付5.39亿美元赔偿金。在此之前，三星已向苹果赔偿3.99亿美元。此外，2012年时，也有法院裁定苹果应获得10.5亿美元赔偿金，但由于陪审团计算出现失误，金额后来遭到下调。

在周三的和解协议过后，三星需向苹果支付的赔偿金额目前还尚未可知。

路透社援引维拉诺瓦大学专利法教授Michael Risch评论称，尽管双方达成和解，但在此过程中均涉及了巨额的法律费用，这场纠纷并无明确的赢家。苹果方面，2012年的裁决对其而言是一场重大的公关胜利，但三星也成功避免了一项将阻碍该公司在美国市场销售手机的禁令。

英国《金融时报》则认为，在解决了与三星的纠纷之后，苹果的法律团队得以更为专注地应对该公司与芯片制造商高通之间的“最狠诉讼战”。

去年1月，苹果公司在美国加州南区联邦地方法院向高通公司发起专利诉讼，起诉高通“垄断无线芯片市场”，并提出对高通近10亿美元的索赔。

高通于去年4月发起对苹果的反诉，且声称“没有高通的技术，iPhone不可能成功”。去年10月，高通对外宣布在中国起诉苹果，寻求中国停止制造和销售iPhone。

今年6月，双方又在美国国际贸易委员会争了个面红耳赤，起因为高通寻求获得一项禁令，禁止部分iPhone机型进入美国市场。

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