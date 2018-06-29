国会警告比特币威胁美国大选进程 数字货币集体下挫

受美国国会警告比特币或威胁大选的影响，北京时间6月29日周五，数字货币市场普跌。比特币五日以来第二次下穿6000美元关口，下跌4.09%，现报5903.11美元。

财经网站Finder.com此前曾公布数据显示，在截至6月25日的一周内，该网站所追踪的1586种数字货币中，超过80%出现价格下跌，平均跌幅达19%。而这一跌势本周显然仍在继续。

在本周二（6月26日）的一场美国国会听证会上，数字货币成功引起了监管层的注意。

据CCN网站报道，网络安全专家Scott Dueweke当天在国会作证时声称，使用虚拟货币来影响美国大选进程的危险已经加剧。在他看来，与美国敌对的国家正将虚拟货币作为绕过西方金融系统的一种方式，并借此避开反洗钱系统和“了解每一位用户”的监管要求。

Dueweke认为，在这方面，俄罗斯是一个特别巨大的威胁。

考虑到全球大部分犯罪的黑客和网络犯罪分子都是俄罗斯人或讲俄语（据估计，暗网上有25%的内容用俄语写成），以及俄罗斯目前与欧美之间的紧张关系，我认为，这一发展方向应被密切关注。

此前一周，美国特勤局调查办公室副主管Robert Novy也曾呼吁立法者制定相关法律，以限制人们使用匿名的加密货币。

此外，对数字货币相当热衷的韩国也受到了一定的监管打击。

本周，韩国最高金融监管机构--韩国金融服务委员会（FSC）在对Nonghyup等三家国内银行进行实地检查后，发布了一套针对虚拟货币的修订版反洗钱准则。

新准则写明，虚拟货币交易所必须进行客户尽职调查（CDD）并增强用户识别（EDD），以确保交易目的和来源的合法性。如果拒绝或无法提供验证客户身份的信息，交易所的任何交易均将被终止。

此外，虚拟货币交易所还必须负责确保外国人没有使用当地的交易所、犯罪分子没有使用他人的账户来洗钱、没有可疑的交易和支付过程。

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