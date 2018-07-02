ICO规模创新高 但逾千种数字货币已“死亡”

普华永道咨询公司和瑞士加密谷协会的一份联合报告则显示，在2018年1月到5月期间，共有537家公司注册发行了ICO项目，并筹集了137亿美元，规模几乎是整个2017年的两倍。在2017年，总共有552家发行ICO，筹集总额仅超过70亿美元。

普华永道表示，2018年上半年ICO规模达到了历史新高。

但TechCrunch在最近的一份报告称，据Coinopsy和DeadCoins两个网站的数据，截至2018年6月30日，世界上已有1000个数字货币“死亡”。

报告中指出，“死亡”的ICO在2017年筹集了10亿美元。

TechCrunch提到，Coinopsy不仅提供各种数字货币的日常评论，也定义了那些他们认为已经“死亡”的数字货币：