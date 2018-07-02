ICO规模创新高 但逾千种数字货币已“死亡”

普华永道咨询公司和瑞士加密谷协会的一份联合报告则显示，在2018年1月到5月期间，共有537家公司注册发行了ICO项目，并筹集了137亿美元，规模几乎是整个2017年的两倍。在2017年，总共有552家发行ICO，筹集总额仅超过70亿美元。
普华永道表示，2018年上半年ICO规模达到了历史新高。
但TechCrunch在最近的一份报告称，据Coinopsy和DeadCoins两个网站的数据，截至2018年6月30日，世界上已有1000个数字货币“死亡”。
报告中指出，“死亡”的ICO在2017年筹集了10亿美元。
TechCrunch提到，Coinopsy不仅提供各种数字货币的日常评论，也定义了那些他们认为已经“死亡”的数字货币：
“被遗弃、具有欺骗性质、网站瘫痪、没有节点、钱包出现问题、没有社交更新、交易量低下或者开发人员已经退出项目的数字货币。”
根据Coinopsy的统计，目前有247个“死亡”的货币，其中包括臭名昭著的Bitconnect，该公司关闭于2018年1月，Coinopsy认为其是迄今为止最成功的庞氏骗局。
同样，DeadCoins也有一份长达830项的数字货币“死亡”名单。包括在5月29日被美国证券交易委员会（SEC）以欺诈名义叫停的钛合金区块链基础设施服务公司的首次ICO发行项目。
据悉，钛合金区块链基础设施服务公司从美国和加拿大投资者那里已筹集了2100万美元。
SEC在声明中向投资者警告称，ICO是一种风险极高的投资:
“在我们提起多起涉嫌欺诈的ICO案件后，我们希望当投资将ICO项目视作投资时能格外谨慎。”
6月21日，纳斯达克首席执行官Adena Friedman也认为，ICO具有严重的潜在风险，导致散户投资者夭折，主要原因是缺乏公共信息。
Friedman表示：
“我真的担心这些公司在通过ICO筹集资金时缺乏透明度，监督和问责制。”
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