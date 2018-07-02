比特币价格操纵令加密货币陷入信任危机

像比特币这样的加密货币在很大程度上越来越受欢迎，因为它们在没有政府或其他第三方监管的情况下进行交易。它们同时也有一个缺点：与其他资产（如股票或债券）的市场不同，投资者更难发现价格操纵和欺诈行为。

加密货币非法交易的影响可能很大。例如，bitconnect曾是第七大数字货币，在1月份的几小时内就崩溃了，这使投资者损失了数亿美元，并侵蚀了市场对合法加密货币的信任。

但这正是 美国司法部 可能很快会采取相应措施。 5月份，司法部展开了一项刑事调查，以检查加密货币市场是否存在价格操纵。尽管不清楚调查人员考虑对什么时间段的交易进行调查，但他们很可能将重点放在2017年底和2018年初加密货币市场的急剧上升和下跌期间。

过去几年来，我们一直在研究数字货币。我们今年早些时候发表在"货币经济学杂志"上的最新论文发现了2013年和2014年的市场欺诈行为的证据，当时加密货币价格飙升，但几个月后下跌。

如果不能根除并防止这种欺诈，市场对数字货币的信任会遭到破坏吗？

为什么加密货币欺诈问题很重要

首先值得考虑的是为什么人们应该关心数字货币。它们的总市值约为3500亿美元，仅仅是全球股市的一小部分--全球股市正在接近100万亿美元。

尽管如此，加密货币在短时间内价值飙升，2014年1月份其市值只有140亿美元。2009年比特币成为第一个数字货币，而今天市场上已有超过800个活跃货币。

虽然加密货币理论上可以用于购买商品和服务 -- 毕竟它们被称为货币 -- 但它们必须首先吸引大量商人和消费者，而目前这些尚未形成。这就是为什么现在加密货币主要还是一种类似于股票和债券的金融资产，买家希望随着时间的推移可以升值。

与货币不同的是，金融资产有一个波动的趋势。

而且由于没有丰富的风险资产经验的投资者们购买了越来越多的加密货币，这也导致他们在货币价格迅速上涨和下跌时面临风险。

比特币的第一次过山车

2013年比特币的价格发生了巨大的波动，从当年10月份的150美元涨到了12月的1000美元以上，之后下跌了超过50％。到2014年初，在当时领先的比特币货币交易平台Mt. Gox交易的几名投资者确定交易平台存在"可疑行为"，并就此大量撰文。

我们在《比特币生态系统中的价格操纵》一文中调查了这些可疑的交易活动。

我们能够进行这个分析是因为2014年初Mt. Gox倒闭时，其交易历史数据被泄露出来，因此研究人员能够获得2011年4月至2013年11月期间大约1800万笔交易的数据。关键是这些数据将交易与用户账户相关联 -- 尽管不是他们的真实身份。有了这些信息，我们就可以发现可疑交易背后的相关账户。

我们对数据的分析证实了很多"匿名"文件中报道的内容。在本文的附录中，我们详细介绍了为什么两种交易机制应该被视为可疑。第一个被称为"Markus bot"，涉及那些报告了但实际并不存在的交易。第二个被称为"威利机器人（Willy bot）"，是交易平台 Mt. Gox从自己的用户那里购买了比特币，但没有让所有用户提取交易所得。

2017年在日本进行的一次审判中，Mt. Gox首席执行官Mark Karpeles承认交易所操纵了"Willy"账户，交易是自动发布的。

这些机器人的交易活动令Mt. Gox和其他交易平台的交易量的显着增加。其结果是，机器人交易活动活跃时加密货币的价格上涨。

我们认为在2017年底左右比特币价格的大幅上涨和下跌背后存在这种可疑的交易活动，司法部可能会对此进行调查。

投资者搭上另一趟车

去年是加密货币发展迅猛的一年，特别是比特币，从2016年底的1000美元飙升至12月的高点19,000美元。

不过，其实真正的高峰出现在11月份，比特币价格在不到一个月的时间里涨了两倍。但这种欢乐气氛没有持续多久，2月份价格暴跌至7,000美元。

德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin和Amin Shams在6月份发布了一份SSRN工作文件，其结论是价格操纵可能导致2017年比特币的飙升超过50％。他们的焦点是Bitfinex交易平台上比特币的进出，据《纽约时报》的一篇文章，Bitfinex是该行业规模最大、监管最少的交易平台之一。

除比特币之外，那些交易量较小的数字货币的价格操纵潜力更高。

继续前进

美国安全与交易委员会专员罗伯特·杰克逊4月份在评论加密货币的交易市场时表示 ："投资者很难说出投资与欺诈之间的区别。"

调查人员和其他人在检测价格操纵方面面临的挑战是，个人的交易模式缺乏足够的透明度，不像道琼斯和纳斯达克等股票交易所交易的股票和债券等受监管的资产那样。在研究中，我们很幸运地在 Mt. Gox崩溃时获得了公之于众的内部交易数据，但今天的监管者没有这样的奢侈品。

关键教训是加密货币市场需要加强金融监管机构和交易平台之间的合作。例如，交易所可能需要分享关于具有大头寸的个人的交易行为的信息。这将有助于确保交易的发生实际上是合法的，并反映真实的销售情况。

在这个方向不采取措施的后果可能是投资者对加密货币失去信心。

转载自财经时报

本文作者尼尔·甘道尔是特拉维夫大学贝格拉斯经济学院的经济学教授。 Tyler Moore是塔尔萨大学Tandy计算机科学学院的计算机科学助理教授和Tandy网络安全与信息保证主席。

这篇文章最初发表在The Conversation网站上。点击这里阅读原文。