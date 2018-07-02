重磅泄密：特朗普亲自推动议案 欲实质性退出WTO

上周五报道特朗普希望退出WTO、引发美股下挫抹去涨幅的美国媒体Axios，周一进一步披露了更多的细节信息。
Axios援引“一份泄露的特朗普政府草案”称，根据这份“美国公平与互惠关税法案”，特朗普可以无视WTO中的最惠国和约束税率要求，与他国展开双边贸易谈判。
最惠国待遇要求WTO成员国相互之间给予无条件的最惠国待遇，而约束税率则限制了成员国对产品征收关税的上限，关税不能提高并超过该成员在《关税与贸易总协定》谈判中达成一致的水平。
如果法案成行，美国不再遵守这两项要求，意味着即使美国没有宣布退出WTO，也相当于实际上离开了这一组织。特朗普不再需要国会的同意即可提高关税，同时也不需要遵守国际规范，可以对不同的国家征收不同水平的关税。
不过，法案被国会通过的可能性极其些微。Axios援引知情人士消息称，这一法案是“荒谬”的，国会不会容许赋予特朗普随心所欲的权利。
Axios的报道还提到，特朗普在5月下旬就已经知晓了这一草案的内容；包括美国贸易代表办公室、美国商务部和白宫都参与到了这一草案的制定过程中。
美元资产周一早盘表现稳定，截至发文，美元指数报94.63，标普500期货几无变动。
上周五，Axios报道称特朗普已多次告诉白宫高级官员，他希望美国退出WTO。
随美国财长姆努钦对福克斯回应称，报道夸大了事实，目前暂无“爆炸性的新闻”。但姆努钦同时提到，特朗普对WTO存有疑虑，认为美国需要被国际社会更公平的对待。
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