重磅泄密：特朗普亲自推动议案 欲实质性退出WTO

上周五报道特朗普希望退出WTO、引发美股下挫抹去涨幅的美国媒体Axios，周一进一步披露了更多的细节信息。

Axios援引“一份泄露的特朗普政府草案”称，根据这份“美国公平与互惠关税法案”，特朗普可以无视WTO中的最惠国和约束税率要求，与他国展开双边贸易谈判。

最惠国待遇要求WTO成员国相互之间给予无条件的最惠国待遇，而约束税率则限制了成员国对产品征收关税的上限，关税不能提高并超过该成员在《关税与贸易总协定》谈判中达成一致的水平。

如果法案成行，美国不再遵守这两项要求，意味着即使美国没有宣布退出WTO，也相当于实际上离开了这一组织。特朗普不再需要国会的同意即可提高关税，同时也不需要遵守国际规范，可以对不同的国家征收不同水平的关税。