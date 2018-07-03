人民币再度大跌：离岸跌破6.68关口 日内跌超500点

在上周五迎来久违的上涨后，人民币今日重新走弱。

上周五，在经历连续多日下跌后，人民币汇率终于迎来久违的反弹。当日在岸人民币日内一度涨逾300点，人民币兑美元官方收盘价当日报6.6246，较上日官方收盘价涨4点，较上日夜盘收盘涨12点。

今日上午公布的中间价数据显示，人民币兑美元中间价报6.6157，较上一交易日中间价6.6166上调9点，结束此前八连降的态势，但随后在岸与离岸人民币依然继续下行。

对于人民币的贬值，平安证券首席经济学家张明认为，从根本上来说这是由基本面与预期因素决定的，而非中国央行主动实施的贬值策略。

张明称，进入2018年以来，由于市场上出现了人民币兑美元的双向波动预期，有关证据显示，中国央行的确降低了对外汇市场的日常干预，甚至降低了逆周期因子的使用频率。与2017年的常态化干预相比，这无异是人民币汇率改革的一种进步。

在当前国内外环境下，既然基本面因素推动了人民币兑美元汇率的贬值、既然贬值目前有利于稳定宏观经济增长与出口增速、既然贬值是中美贸易摩擦加剧的结果（这让美国政府无法指责中国央行在操纵汇率），那么，适当的人民币兑美元贬值，何乐而不为呢？

对于接下来人民币汇率如何演进，张明表示，如果美元指数未来能够稳定在95上下、美元兑新兴市场国家货币的升值过程基本结束、中美贸易摩擦最终以比较平和的方式达成和解、全球投资者的风险偏好已经触底、中国经济增速的下行过程即将企稳，那么人民币兑美元汇率就难以出现显著下跌，有望稳定在6.7上下。

反之，如果国际国内因素出现一系列不利变化，张明表示，那么人民币兑美元汇率就可能进一步下跌。不过即使在这种情形下，人民币兑美元汇率在今年内跌破7的概率，目前看来依然较小。

中金梁红团队也认为，本轮贬值应该是源于市场自发动力，而并非政策有意为之。不过鉴于经济基本面仍然是人民币汇率最重要的决定因素，目前政策亟需更快、更有力的调整，以扭转金融条件快速紧缩、增长预期明显走弱的趋势。

反之，梁红团队表示，如果政策调整过于滞后或乏力，市场对于人民币情绪继续恶化会增加货币政策调整的被动性和复杂性--而进一步讲，放任人民币贬值可能得不偿失。

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