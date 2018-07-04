地产商股票回购潮：恒大、碧桂园、龙湖纷纷大手笔购回股份

在近几个交易日，地产板块大跌后，众多大型上市地产商纷纷大手笔回购股票。

上周三，另一家“千亿房企”碧桂园在港交所回购了800万股，耗资1.02亿港元，回购均价为12.79港元；6月28日，碧桂园又回购了1500万股公司股份，耗资1.86亿港元，回购均价约为12.41港元。至此，碧桂园于本年度内累计回购2300万股，占已发行股本的0.106%。

据中国恒大在港交所公告，公司7月3日公司以2.86亿港元回购1412.9万股股份。​​​回购价格区间在19.32至20.8港元之间。在回购动作的支持下，恒大股价低开高走，收盘逆市上涨3.75%，收报于20.75港元。自2009年上市以来，恒大共斥资242亿港元回购股票，累计回购数量约46.6亿股。

6月28日，龙湖地产有限公司发布公告称，公司一名主要股东Charm Talent International Limited在6月25日至6月27日期间于公开市场增持510.6万股普通股公司股份，平均价格约为每股股份21.54港元，耗资1.1亿港元。

据观点地产，Charm Talent全部已发行股本由Silver Sea Assets Limited全资拥有，而后者全部已发行股本则由HSBC International Trustee Limited以吴氏家族信托的受托人身份全资拥有。吴氏家族信托的设立人，正是龙湖地产主席兼执行董事吴亚军女士。

6月28日，中国奥园地产集团股份有限公司发布公告称，该公司董事已于联交所场内购回368.8万股股份，约占已发行股份总数的0.138%，总代价为1951.2万港元。

此外，还有众多上市房企近日做出股票回购动作。

香港上市的龙光地产发布公告称，2018年7月3日回购股份15万股，总金额151.14万港元。 6月28日，中国金茂控股集团有限公司发布公告称，该公司获公司执行董事、管理层增持162万股股份，平均价为每股3.77港元，总金额合计610.74万港元。 6月28日，禹洲地产股份有限公司发布消息称，执行董事兼董事会主席林龙安于市场上收购20万股禹洲地产股份，平均价格为每股股份4.51港元，共涉资90.2万港元。 6月28日晚间，中骏置业控股有限公司发布公告称，由本公司执行董事、主席及控股股东黄朝阳全资持有的新升控股有限公司，于6月28日以每股均价3.5865港元，增持100万股每股面值0.10港元的普通股。

为何此时回购股票？

上周，无论是港股还是A股，地产板块都出现了大跌。上周前四个交易日，碧桂园累计下跌20.1%，万科A下跌15%，中国恒大下跌14.9%。

上周一国开行收紧棚改融资的传闻引爆之后，令房地产板块承压，地产股接连数个交易日出现大跌。

而当股价被低估时，通过大手笔回购股票提振市场信心，保护中小股东利益，是上市公司常采取的措施。

海通证券分析师涂力磊向对中国证券报表示，恒大此次大手笔回购股票，不仅有力保护中小股东利益，提振投资者信心，充分显示出公司对发展前景的看好，也直接对股价形成强力支撑。

中国奥园地产也表示，考虑到当前市况，奥园地产认为现时为购回股份的适当时机，且股份购回符合奥园地产及其股东的最佳利益。

此外，上半年热门地产企业销售额持续保持高增长，也是回购股份的诱因之一。

易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)上周六发布最新统计数据称，上半年碧桂园以4124.8亿元人民币销售位列第一同比增长42.6%；中国恒大以3041.8亿元，同比增长24.6%的成绩排名第二；万科则为3030.2亿元，同比增长9.3%，排名第三。

前20大房企中，超过半数上半年销售业绩超过年度目标的50%，其余都基本高于40%。CRIC报告称，房企上、下半年的销售业绩比例是四六开，大部分房企的供货集中在下半年。只要供货符合市场需求、价格合理的话，这些企业仍存在完成业绩目标的希望。

销售持续高增长有望推动利润增长，为后期股价上涨提供必要支撑。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑刘镔练。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*