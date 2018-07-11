特斯拉中国工厂将落户上海临港

据 看看新闻 ，特斯拉公司（Tesla）与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯 电动车 项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂（Gigafactory 3），该项目规划年生产50万辆纯电动整车，是上海有史以来最大的外资制造业项目。

据多家媒体消息，特斯拉中国工厂在上海临港落户终成定局，特斯拉也成为首个外资独资的海外车企。

特斯拉此后发布声明称：

“我们预期，在得到一切必要的批文和许可以后，将在不远的将来开始动工。将需要约两年时间才开始生产汽车，再过两到三年时间可为中国市场每年生产大约50万辆车。特斯拉对中国市场深度投入，期待在这里为客户生产更多汽车。 今天宣布（在上海建厂）不会影响我们在美国的制造业务，（在美业务）将继续增长。”

看看新闻称，上海市政府和特斯拉公司（Tesla）已签署合作备忘录。特斯拉（上海）有限公司和特斯拉（上海）电动汽车研发创新中心也同步揭牌。

另据上述媒体了解，根据协议，上海将积极支持特斯拉公司在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心，推动创新技术成果转化，加快全球化发展进程，助推上海高端制造业发展，加快建设世界级汽车产业中心，为迈向全球卓越城市提供有力支撑，实现合作共赢。

不过，财经称，这次只是两方达成协议的签约仪式，特斯拉尚未拿地。据接近项目的知情人士透露，工厂土地选址的大方向已定，并非特斯拉在临港的注册地址，将会位于泥城镇南面，在芦潮港一带。且特斯拉未来在临港的工厂大概率将只是具备电池包组装和新能源汽车制造的能力，暂时不会生产电芯。财经援引熟悉上海环评的相关人士表示，因为制造电芯的话，会有一定的污染，很难通过上海严苛的环评。

在特斯拉与上海签署了纯电动车项目投资协议消息公布后，美东时间7月10日本周二，特斯拉在美股盘前涨幅扩大至2.4%，当天高开将近2%，盘初一度涨近3%，截至更新，涨幅收窄到2%左右。

中国是特斯拉重要市场

据彭博社此前消息，马斯克周二在上海停留一天后，将于周三、周四访问北京。很多人推测这与特斯拉将在中国建厂的事宜有关。工厂选址确定在上海后，京城之行或是为商讨新能源生产资质问题。

特斯拉一年多前就致力于在中国成立一个生产基地，来满足全球最大的新能源车市场的需求。该公司一直十分依赖中国这一全球最大的汽车市场来提高其电动汽车销售。中国市场为特斯拉2017年的总营收做出了大约17%的贡献，在华年销量估计为1.5万辆。

有分析认为，中国市场广阔，消费者购买力强，特斯拉在中国建厂可以缩短从制造到销售的周期和成本，是特斯拉当下的最优选择。此外，在上海建厂的另一好处在于，这可以帮助特斯拉实现本土化生产，避免进口关税，以更低的价格在中国销售。

今年5月10日，受益于汽车行业外资股比放开政策，特斯拉在上海注册了公司。工商信息显示，特斯拉（上海）有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照，注册资本1亿元，TESLA MOTORS HK LIMITED （特斯拉汽车香港有限公司）为其全资股东，公司注册地址为上海浦东新区南汇新城镇同汇路168号D203A，经营范围包括：从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、相关进出口业务等。

华尔街见闻主编精选文章《马斯克访华在即，一切只为绝地求生》提到，接下来对特斯拉要关注的，是马斯克将面临难的多的融资困境。中国，具体来说上海对电动车的渴望和支持非常强烈，但是对于技术、GDP和贸易关系之间的平衡仍然需要马斯克通过智慧去解决。也许为了绝地求生，马斯克最后会选择牺牲一部分技术和股权，来换取上海临港和国资委的庞大资金支持。

此外，倘若能够打开中国区的庞大市场，完成马斯克2020年100万辆的雄心壮志或许才有一丝希望。

中国推动扩大向外资开放

事实上，中国方面，中国政府也在不断的扩大开放外资准入。

今年4月17日，中国国家发改委公布了放宽汽车行业的外资股份比例限制的时间表，其中新能源汽车外资股比限制将于今年取消。此前，中国政府规定外资车厂只能通过合资形式存在，且持股比例最高不能超过50%。

根据7月28日起施行的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018年版）》，中国已正式允许外资独资在华建设新能源汽车厂。这意味着，特斯拉在华建厂所需的政策正式落地。

今日，在最新的上海“扩大开放100条”方案中，汽车产业显然是上海制造中心的一个重要项目--

在产业方面，加快实施汽车、飞机、船舶产业对外开放，争取外资新能源汽车项目落地；以嘉定、临港等汽车产业聚集区为依托，吸引世界知名外资汽车企业建设研发中心及高端整车项目，支持高性能电机、电池、电控等核心部件配套项目落地。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑郭昕妤、李丹。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*