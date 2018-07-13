苹果在中国成立清洁能源基金：规模3亿美元 将向全球推广

据苹果介绍，该基金将在中国投资和开发至少1千兆瓦的可再生能源，相当于近100万个家庭的用电量。到2020年，苹果及其供应商将在全球范围内生产超过4千兆瓦的新清洁能源。
据悉，这支清洁能源基金将由德银资管部门DWS负责管理。而10家供应商包括可成科技、仁宝电脑、康宁公司、金箭、捷普、立讯精密、和硕、索尔维、信维通信、纬创。但目前苹果尚未公布具体的出资比例。
CNBC援引哥伦比亚大学全球能源政策中心研究员David Sandalow表示，随着中国对能源需求的飙升，中国政府已经开始大力推动清洁能源的发展，以帮助改善中国城市的空气质量。
Sandalow称，
“一直以来，中国都依赖于煤炭能源。但过去几年里，在中国政府的大力推动下，可再生能源的迅速发展，并开始抢占煤炭能源市场份额。“
可再生能源也一直是苹果公司DNA的一部分。据 Fast Company 报道，早在十年前，苹果就曾委托一家太阳能承包商为北卡罗来纳州的数据中心建造了三个太阳能发电站和一个沼气燃料电池发电站。
而自2014年来，苹果公司的所有数据中心均已采用100%可再生能源，2015年，苹果更是完成了其在中国的40兆瓦太阳能项目，可满足苹果中国办公室及大中华地区24家零售店的用电需求。今年四月，苹果还宣布其在43个国家或地区的设施已全部采用100%可再生能源。
在2018年的环境责任报告中，苹果表示，
“苹果的使命从未动摇过。我们是来改变世界的......这就是为什么我们不断努力，以更少的代价做更多的事，减少我们对地球的影响，同时扩大和重新定义未来的可能性。”
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