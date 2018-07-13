苹果在中国成立清洁能源基金：规模3亿美元 将向全球推广

据苹果介绍，该基金将在中国投资和开发至少1千兆瓦的可再生能源，相当于近100万个家庭的用电量。到2020年，苹果及其供应商将在全球范围内生产超过4千兆瓦的新清洁能源。

据悉，这支清洁能源基金将由德银资管部门DWS负责管理。而10家供应商包括可成科技、仁宝电脑、康宁公司、金箭、捷普、立讯精密、和硕、索尔维、信维通信、纬创。但目前苹果尚未公布具体的出资比例。