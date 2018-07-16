C罗转会尤文的价格是多少？

本周二，C罗从皇家马德里转会并将加入意大利冠军队尤文图斯。将与尤文签下新合同的C罗是世界上最富有的运动员之一。

"在皇马和马德里这座城市的这些年，很可能是我生命中最幸福的岁月，"C罗在一份声明中说。 "我对俱乐部、球迷还有这座城市无比感激。我必须向他们所有人表达我的谢意，感谢他们对我的深情厚爱。"

为了得到C罗，尤文图斯同意向皇家马德里支付约1.17亿美元（1亿欧元）的转会费用，另外还有超过1400万美元的额外费用。据多家媒体报导，33岁的C罗与新东家签订了一份为期四年的合同。合同中尤文给他的年薪约为3500万美元（3000万欧元），根据这份合同，到2022年为止，尤文将支付C罗超过1.4亿美元的薪水。

"但是，我觉得现在是开始人生新阶段的时候了，这就是为什么我向俱乐部提出了转会的请求。这是我现在的想法。我请求所有的人- 特别是我的粉丝们 - 请你们理解我。"

截图为在推特上球迷们议论C罗的薪水。

C罗和尤文图斯的合同

4年1.2亿欧元

1年 3千万欧元

1个月 250万欧元

1个星期 62.5万欧元

1天 8万9285欧元

1小时 3千720欧元

1分钟 62.39 欧元

1秒钟 1.03 欧元

不久前，C罗还和皇家马德里签了续约合同，打算继续留在那里。2016年11月的时候，皇马向这位葡萄牙籍的前锋提了一份新协议，这份协议原本要续约到2021年的6月份，而且据报道，皇马每年会向他支付超过5000万美元的年薪和奖金。

皇家马德里2009年从曼联手中签下了C罗，为此皇马支付了当时破纪录的9400万欧元的转会费。这位超级巨星为俱乐部赢得了四次欧冠冠军，包括最近的三次冠军。

福布斯杂志最近将C罗评为世界上收入最高的运动员当中的第三名，他的年薪为6100万美元，另有4700万美元的代言收入。在名单上领先于C罗的，只有拳击手弗洛伊德*梅威瑟和巴塞罗那的梅西。

C罗也在美国ESPN网站2018年"世界名人100"的排名中，被列为体育界第一名人，排在NBA球星勒布朗*詹姆斯之前。他的社交媒体有1.2亿的粉丝，远远超过其他所有的运动员。

作者：IBTimes: Anthony Riccobono

编译：财经时报编译团队