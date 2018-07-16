华帝退全款“庆祝法国队夺冠” 股价大涨7%

法国队夺冠之后，16日凌晨，华帝官方微信立即发送“退全款启动”的消息，华帝董事长潘叶江已签字同意。

华帝官方此前表示，本次预计退款费用在7900万元以下，不会对公司正常经营产生太大影响。而成为世界杯官方入门级赞助商，门槛动辄数千万美元起步。再加上此次话题营销所达到的传播效果，华帝或许做了一笔划算的买卖。

华帝退款条件需要同时满足三条，包括订单付款时间、发票开出时间和购买了官方授权店铺的“夺冠套餐”。

所谓“冠军套餐”包括华帝在各电商平台的一系列型号的烟灶、热水器、洗碗机等。

在华帝的退款流程公示中，提示各位购买了“冠军套餐”的消费者，由于人数众多，需要在7月16日-7月24日24:00之间提前准备好“退全款”资料并联系客服，按流程提交申请并进行审核，在其后的10个工作日内完成“退全款”。

退款的形式，是在各网络购物平台上，返还顾客平台购物卡。

退款预计花费7900万元 远低于世界杯官方赞助费用

此前，舆论对华帝“退全款”的保证表示担忧，认为可能影响华帝的正常经营和业绩。7月5日，华帝官方针对退全款活动解释道，退款的总费用低于7900万，在公司年度预算内，不会对经销体系和公司业绩产生重大影响。

华帝公告显示，2018年6月1日-7月3日之间，线下渠道总零售额约为7亿元，同比增20%，其中“退全款”指定产品占线下渠道零售额的7%，约为 5000万元。

而同期内的线上渠道销售额为3亿元，同比增长30%，其中“退全款”产品占线上零售额的9.67%，约为2900万元。

华帝7900万元的“退全款”支出，作为一笔营销费用是否值呢？

据新浪，冠名本届世界杯的中国企业中，万达是国际足联第一档合作伙伴，海信、蒙牛、vivo是第二档世界杯赞助商，雅迪电动车、指点艺境VR科技公司、帝牌男装则是第三档次的区域赞助商。

赞助费用方面，2010年首次冠名世界杯的中国光伏企业--英利（当时是第二档赞助商）总共花费了8000万美元；本届世界杯的帝牌男装（第三档赞助商）赞助费用为2000万美元。

2018年，24亿美元的世界杯赞助金额中，中国企业的贡献就超过了8亿美元。

对比华帝的退款花费以及营销传播的广度，7900万人民币的预算远少于国际足联的官方赞助商的花费，其话题营销的传播效果，或许也不比上述中国企业在赛场边放广告牌的效果差。

重大体育赛事营销是“放大镜”

不过，此前一则“华帝经销商跑路”的新闻，也让人们怀疑华帝的经销政策、收入确认模式，跟合作伙伴的合作及管理方式等等。

华帝京津地区的经销商王伟因库存积压、资金链断裂，欠下大量债务跑路，其公司资产被法院查封，华帝次日股价跌停。

借助世界体育大赛进行话题和事件营销的企业，无疑可以将自己的品牌效应放大，提高能见度；但同时，也可能放大企业自身的经营问题，所谓福祸相依。

截至上周最后一个交易日，华帝股份收盘价为14.6元，上涨4.51%；也比此前“经销商跑路”事件后，股价低点的12.53元反弹了16.5%。

图片来源：富途牛牛

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑刘镔练。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*