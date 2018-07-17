全球最大资管研究比特币期货投资 比特币重回6600美元

在消息面上，据英国Financial News援引两名知情人士称，资产管理规模6.3万亿美元的全球最大资管公司贝莱德（BlackRock）正在组建跨部门工作组，研究是否应进军数字货币及区块链相关的资产领域。关注重点是其竞争对手动向、对公司业务影响，以及是否应投资比特币期货。

当时芬克还进一步称，比特币和其他数字货币远不是机构投资者的“菜”，贝莱德没有一个客户有投资兴趣。值得注意的是，芬克周一接受彭博社电视采访时再度重申，贝莱德客户对数字货币“兴趣为零”，其管理的巨额资产没有一分钱投资在比特币、以太币或其他数字货币。

不过芬克今日称，贝莱德正在研究数字货币市场的表现，正在判断其是否能“合法化”地作为现金替代物。当被问及是否需要准备好客户想投资数字货币的那一天时，芬克表示“目前不需要”。彭博社注意到，芬克认为区块链“非常令人激动”，可能有助于改善贝莱德的Aladdin风控系统、投资组合管理和交易业务等。

财经媒体CNBC表示，贝莱德从2015年就建立了研究数字货币和区块链的工作组，Financial News爆出的消息并不算“新闻”。贝莱德发言人也邮件回复媒体称，与大部分金融机构一样，贝莱德设有常规见面的工作组，成员从不同部门抽调而来。贝莱德关注区块链很多年了，认为对市场参与者、清算、结算和简化证券发行等方面存在潜力。

前巴克莱的全球数字金融部门高管Simon Taylor指出，成立工作组的消息本身不应被过多解读，而是应看重这个工作组可能要做什么。贝莱德所处的宏观背景是，小型数字货币基金和大型买方机构正在逐渐建立起合作关系，这是机构资本进入数字货币领域的未来方向之一。

但行业专家相信，机构投资者介入数字货币领域的消息，有助于提振市场信心。eToro高级分析师Mati Greenspan指出，大型金融机构的进军显然令人兴奋，而且这个趋势从去年11月起有强化迹象。另据财富杂志上周报道，对冲基金大佬Steve Cohen投资了专注于加密资产的投资基金Autonomous Partners，这些消息参与推涨了周末以来的数字货币价格。

除了比特币周一涨超4%，数字货币市值排名第二、三位的以太币和瑞波币分别涨5%和4%。金融博客Zerohedge发现，比特币现金的涨幅也较为猛烈。时至今日，摩根大通、高盛、Fidelity、CME等主流机构都开始介入数字货币市场，有分析指出，贝莱德尚缺乏买卖数字货币的基建系统。

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