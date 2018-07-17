与AI辅助治疗相结合 传统医疗将迎来蜕变

电影《我不是药神》自上映以来就赢得了一致的口碑。该片向观众们完美的展示出了人在面对不治之症时，人性之间的善恶变化以及病友们如何在充满绝望的夹缝中生存下去，这让当下的人们体会到了"疾病"是一件多么可怕的事情。

近日，NPJ杂志（Nature Partner Journals）上刊登的斯克里普斯转化科学研究所（Scripps Translational Science Institute） 一项研究表明，当研究人员利用人工智能（AI）扫描电子健康记录（EHR）并通过医生留下的病人记录时发现，人工智能系统比医生会更加准确，更加快速地预测患者的死亡率以及最终诊断。

在现实中，面对一些未知的疾病，我们谁不想提前发现并及时治疗它呢？

人工智能通过深度学习来预测患者病情

在该项研究中，研究人员用深度学习模型分析了约480亿个数据点（例如医生的患者记录、患者人口统计学、程序、药物、实验室结果和生命体征等）后，在一些医疗问题上（例如死亡率，住院时间，非计划性再入院率和患者的最终诊断等），深度学习模型的准确度达到了90%。

结果证明，与传统的预测模型相比，深度学习模型更加准确，预测范围也更加广泛。

例如，一位处于乳腺癌晚期的女性来到一家城市医院，她的肺部已经产生积液。两名医生查看了她的病例，并建议她做放射性扫描检查。该医院的传统预测模型检测了她的数据，预测她在医院死亡的几率为9．3％。而一种由谷歌创建的新型算法检测了该女性的数据，大约有175639个数据点，并预测她的实际死亡几率为19．9％。之后这名患者便在几天内去世，也由此证明了算法模型比传统的预测模型更准确。

与传统方法相比，深度学习模型的准确率提高了10％。该系统能够筛选以前无法获得的数据，这有助于它提供更准确的死亡率。该模型并不只是检测一些风险因素，而是检测患者的整个电子健康记录，包括隐藏在PDF中的注释以及在旧图表上潦草写下的内容。深度学习模型有助于未来医生挽救生命和提供更好的患者护理。

与死神赛跑

时间就是生命！医生可以及时通过人工智能深度学习分析出来的数据，迅速调整医疗计划，提前预知疾病是否恶化。医护人员也不用浪费时间在传统的系统中录入患者数据。

例如，Futurism的一份报告指出，Ultromics是一种在英国开发的AI诊断系统，可以比医生更准确地诊断心脏病。它还指出，一家名为Optellum的初创公司正在研究一种AI系统，可以通过分析扫描中发现的细胞团来诊断肺癌。该系统有望每年诊断出4000个额外的肺癌病例，并且比医生目前能够确诊的时间更早。

这些AI诊断系统不仅可以拯救生命，还可以帮助医院节省医疗成本。在对Futurism报告的采访中，Optellum的首席科学和技术官TimorKadir表示，人工智能系统可以将医疗保健行业产生的成本削减135亿美元。英国健康研究战略办事处主席JohnBell补充说："国家卫生服务部门的医疗服务费用约为29．7亿美元。人工智能的出现，费用可能会直接减少一半。"

AI将成为医生得心应手的工具

2018年7月8日，腾讯旗下AI医学解决方案"腾讯觅影"发布结直肠肿瘤筛查AI系统，该系统利用人工智能技术（AI）辅助临床医生实时发现结直肠息肉，并实现实时鉴别息肉性质。

该筛查AI系统同样利用图像识别、深度学习等人工智能技术，与消化内镜结合，实现了辅助临床医生实时发现结直肠息肉，并实时鉴别息肉性质，以每秒分析10张影像的速度，为临床医生提供非腺瘤息肉、腺瘤息肉、腺癌等状态的实时提醒，辅助临床医生更准确、更高效地诊断结直肠肿瘤。

中日友好医院的研究主管崔勇及合作团队开发了一款名叫"Quality Skin"的APP，该APP就是采用了AI皮肤病诊断技术，当App接收到皮肤高清图片，只要1分钟就能得出概率加权结果。

崔勇说："光皮肤病就有2000多种，刚毕业的大学生只能识别大约100种，即使是经验丰富的医生，在整个职业生涯中一般也只会碰到800种。如果病症不熟悉，大多医生不会给出意见，所以说，最多有60%的病可能被误诊。"

虽然有些人还会怀疑未来AI在医疗领域的可行性，但AI最主要的目的是在医疗行业中发挥着辅助支持医生的作用，它只会成为更强大的工具，帮助医生和其他医疗专业人员更好的打败病魔。

来源：财经时报