Coinbase大乌龙，比特币白涨了？

刚表示得到美国证监会和金融业监管局批准，将来可提供证券化代币交易的加密货币公司Coinbase，突然在一天后又宣称“从未得到这样的许可”。

而据彭博社最新消息，Coinbase发言人Rachael Horwitz周二在一封电子邮件中表示：

Coinbase发言人周一曾表示， 美国证券交易委员会 （SEC）和金融业监管局（FINRA）批准了Coinbase收购证券交易商Keystone Capital、Venovate Marketplace和Digital Wealth LLC的申请。

Horwitz进一步表示，改变控制人的申请不需要美国证券交易委员会批准，Coinbase已经就该公司这几笔业务的各个方面，与SEC一些部门的几名工作人员在非正式场合进行讨论了，包括收购Keystone实体。

美国证券交易委员会的一位发言人则表示，该机构没有给予总部位于旧金山的Coinbase明确的批准；美国金融业监管局发言人拒绝发表评论。

Coinbase收购传闻也给加密货币行业带来利好。Coinbase一度被认为将从一家数字货币交易所变身成为正规的加密货币券商，扩大其服务范围，为投资者提供加密货币证券交易、保证金交易、场外交易（OTC）以及新的市场数据产品，最终甚至可以与监管机构合作，将现有证券产品代币化。

美国时间周一晚间，比特币一度飙涨9%，目前报价7360美元。而如今Coinbase“摆乌龙”，比特币的涨势也暂时消停。

Coinbase去年营收超过10亿美元，收入主要来自交易收入，费率一般在0.25%-1%之间。在去年的感恩节到圣诞节期间，比特币在最高位剧烈波动时，交易所收入大幅上涨。

Coinbase成立于2012年，在2015年成为美国第一家持有正规牌照的比特币交易所。去年公司规模扩大了一倍，约有200名员工。

2017年8月完成1亿美元的D轮融资后，Coinbase估值达到16亿美元，成为比特币领域首个独角兽企业。

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