离岸人民币下挫近300点 跌破6.77

同时，在岸人民币兑美元也持续跌势，下跌逾200点，报6.7407。在岸人民币兑美元开盘报6.7192元，上日夜盘收报6.7145元。

今日，人民币兑美元中间价下调152点，报6.7066元。上一交易日中间价6.6914，上一交易日官方收盘价报6.7145，上一交易日夜盘收盘报6.7195。

中间价定价后，离岸在岸人民币双双延续跌势。

此外，中国央行今日进行700亿元7天、300亿元14天逆回购，并公开市场7天、14天逆回购中标利率分别为2.55%、2.70%，均与此前持平。今日有300亿元7天逆回购到期，实现净投放700亿元。