离岸人民币下挫近300点 跌破6.77

7月19日周四，离岸人民币兑美元较先前高位累计下挫近300点，跌破6.77，刷新去年8月以来新低。
同时，在岸人民币兑美元也持续跌势，下跌逾200点，报6.7407。在岸人民币兑美元开盘报6.7192元，上日夜盘收报6.7145元。
今日，人民币兑美元中间价下调152点，报6.7066元。上一交易日中间价6.6914，上一交易日官方收盘价报6.7145，上一交易日夜盘收盘报6.7195。
中间价定价后，离岸在岸人民币双双延续跌势。
此外，中国央行今日进行700亿元7天、300亿元14天逆回购，并公开市场7天、14天逆回购中标利率分别为2.55%、2.70%，均与此前持平。今日有300亿元7天逆回购到期，实现净投放700亿元。
中国金融四十人论坛高级研究员、国家外汇管理局国际收支司原司长管涛此前在接受第一财经记者专访时表示，
“这一波的人民币汇率下调主要是因为收盘价在央行不干预的情况下调整比较快，这是市场的结果。深层原因是内部、外部的很多不确定性叠加，影响了市场情绪。”
并且对于近期人民币对美元汇率的波动，管涛认为，市场无需过度担心，从历史经验来看，只要预期是分化的，汇率市场化就能起到自动稳定器的作用。更长远来看，经济强则货币强。
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