人民币中间价大幅下调605点 创“811汇改”以来最大降幅

此外，中国央行称当前银行体系流动性合理充裕，今日不开展公开市场操作，今日无逆回购到期；全周累计净投放5400亿元，创单周净投放半年新高；今日另有800亿元3个月国库现金定存到期。

上一交易日中间价6.7066。上一交易日官方收盘价报6.7734，上一交易日夜盘收盘报6.7740。

今日稍早，特朗普在接受CNBC采访时说，他没有为美联储加息“激动”（thrilled），每次经济走强联储就要再次加息。“实际上，我没有为此开心（I am not happy about it）。但同时我让他们做他们觉得最适合的事。”

随后，因美联储主席重申渐进加息立场后连涨三日的美元急跌。

中信证券明明研究团队认为，国内多项经济指标稍显疲弱，一定程度上拖累人民币汇率。而从国际环境来看，美元指数的反弹是本轮人民币汇率走弱的重要原因。虽然汇率贬值，但从总体外汇储备数据来看，近期资金外流压力并不大。

明明团队还提到，近期人民币汇率出现一定幅度的贬值走势，属于主动、及时释放由于中、美利差收窄导致的人民币贬值压力。而“汇率适度贬值+保外储+国内宽松稳杠杆”或将是中国下半年政策组合。随着供给侧改革的不断推入，中国实行了结构性减税，结构性监管，对中小微企业精准滴灌，营造更好的创新环境等，中国基本面韧性仍存，不必担忧人民币汇率过大幅度贬值。

来源：华尔街见闻