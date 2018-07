人民币中间价大幅下调605点 创“811汇改”以来最大降幅

今日稍早,特朗普在接受CNBC采访时说,他没有为美联储加息“激动”(thrilled),每次经济走强联储就要再次加息。“实际上,我没有为此开心(I am not happy about it)。但同时我让他们做他们觉得最适合的事。”

随后,因美联储主席重申渐进加息立场后连涨三日的美元急跌。

中信证券明明研究团队认为,国内多项经济指标稍显疲弱,一定程度上拖累人民币汇率。而从国际环境来看,美元指数的反弹是本轮人民币汇率走弱的重要原因。虽然汇率贬值,但从总体外汇储备数据来看,近期资金外流压力并不大。

明明团队还提到,近期人民币汇率出现一定幅度的贬值走势,属于主动、及时释放由于中、美利差收窄导致的人民币贬值压力。而“汇率适度贬值+保外储+国内宽松稳杠杆”或将是中国下半年政策组合。随着供给侧改革的不断推入,中国实行了结构性减税,结构性监管,对中小微企业精准滴灌,营造更好的创新环境等,中国基本面韧性仍存,不必担忧人民币汇率过大幅度贬值。

来源:华尔街见闻