欧盟对谷歌开出43.4亿天价罚单 系历史最高反垄断罚款

世界上最大的科技公司之一-- 谷歌公司 （Google）刚刚被欧洲委员会裁决并开出历史上最高的一项罚单。据美国CNN报道， 欧盟 司法机构判决 谷歌公司 违反反垄断法，要求其缴纳43.4亿欧元（50.6亿美元）的罚款。在这项诉讼中， 欧盟 指控谷歌公司利用安卓操作系统强行将谷歌搜索引擎（Google search engine）及谷歌浏览器（Chrome browser）绑定给用户。

反垄断专员玛格丽特·韦斯塔格（Margrethe Vestager）在起诉状中对这一问题进行了详细的阐述。她指控谷歌公司利用安卓操作系统来巩固其搜索引擎的"支配地位"，并通过这种方式来剥夺用户本该拥有的选择权利。

据欧洲委员会称，这家位于加州门洛帕克市的科技巨头为许多安卓手机厂商提供补贴以换取在手机上预装谷歌应用。除此之外，谷歌也要求他们这么做以获得设备中谷歌应用市场的授权。

欧洲委员会要求谷歌在90天内停止该行为，否则将会面临更多罚款。这笔罚单成为了欧洲委员会历史上最高的一笔。在2017年，欧洲委员会也曾以类似的理由向谷歌开出30亿美元的罚款。

世界上大部分智能手机运行的是安卓操作系统，其市场份额占比极高。考虑到大多数用户会直接选择手机中预装的搜索引擎和浏览器并长期使用，欧洲委员会认为谷歌公司强行向用户强行推送的做法并不有利于健康的市场竞争。

对于许多像谷歌这样规模的科技公司，韦斯塔格希望加大力度执行欧洲反垄断法来使他们保持受控的状态。相较于美国来说，欧盟的反垄断法规更加严苛，反垄断专员韦斯塔格一直以来都对科技公司十分严格。

据华盛顿邮报报道，韦斯塔格还曾给社交媒体巨头脸书公司（Facebook）开过企业失信罚单，也曾提议针对苹果公司（Apple）这样的企业征收更高的税款。

作者：IBTimes/Alex Perry

来源：财经时报， 编译：李天浩