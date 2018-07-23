疫苗风波持续发酵：长生生物遭证监会调查 股票下午复牌

长生生物公告称，公司股票将于7月23日下午开市起复牌。公告同时提示，股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。

长生生物科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：长生生物，证券代码：002680）于2018年7月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。

在刚过去的周末，一篇名为《疫苗之王》的文章刷屏网络，令长生生物问题疫苗事件进一步发酵。今日A股开盘前，长生生物临时停牌，称拟披露重大事项。

今日午间，长生生物发布公告称，去年10月生产的1批次百白破疫苗在抽检中被发现效价不合格，该产品目前仍在停产中，因暂时无法预计准确复产时间，此次停产将对公司生产、经营产生较大影响。

公告称：

公司及长春长生将严格落实药品监管部门要求，积极配合药品监管部门对生产、质控体系开展全面自查，及时采取有效措施清除生产质量隐患，认真强化生产管控。 因暂时无法预计准确的复产时间，此次停产将对公司及长春长生的生产、经营产生较大的影响，但对本报告期具体影响情况尚存在不确定性。 此次事件，不仅给社会和企业带来巨大的经济损失，也使企业的诚信和社会责任形象受到重创。公司意识到自身存在的生产管控的差距和风险，也深切地意识到公司的责任之重，公司将认真反思，痛定思痛，强化生产管理体系建设，认真执行 GMP 标准，制定切实可行的纠正预防措施，进行全面、彻底的整改。

与此同时，长生生物在另一公告中称，收到中国证监会调查通知书，公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。

如果公司因前述立案调查事项被监管部门最终认定存在重大违法行为或移送公安机关，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能存在被实施退市风险警示、暂停上市或终止上市的风险。

该公告还称，公司股票将于7月23日下午开市起复牌。

股价连续跌停，多家基金公司踩雷

7月15日，国家药品监督管理局发布通告称，对长春长生生物科技有限责任公司开展飞行检查时发现该企业冻干人用狂犬病疫苗生产存在记录造假等严重违反《药品生产质量管理规范》行为。国家药品监督管理局已要求吉林省食品药品监督管理局收回该企业药品GMP证书，责令停止狂犬疫苗的生产。

在上述消息公布的第二天，长生生物无悬念跌停。在今日停牌前，7月16日以来，长生生物每个交易日全都封死跌停，多家重仓该股的机构损失惨重。

Wind数据显示，截至2018年3月31日，共有11只基金产品重仓长生生物。综合多家媒体报道，按照持股数量多少，涉及到基金公司依次是富国基金、华泰伯瑞基金、中金基金、天弘基金等9家基金公司。持股最多的是富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金，为862.01万股，占净值比4.38%，位列基金前十大持股的第五位。此外该基金也重仓康泰生物，位列第二位。

其余10只基金的持股数量均低于70万股。华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金分别持有65万、30万股。

除了上述基金产品，还有一款信托产品也持有长生生物，为“陕西省国际信托-陕国投.荣兴8号证券投资集合资金信托计划”，持有521万股。

不过在7月20日公布的富国天瑞强势精选二季报中，长生生物已经从其前十大持仓中消失。经济观察报提到，截至6月30日，该基金股票资产34亿元，占总资产的80.57%，其中，前十大个股市值24亿元，其中持股市值最低的为1.2亿元。按二季度末长生生物的股价22.29元估算，富国天瑞强势精选持股长生生物应该低于538万股。

“至于是大幅减仓还是已经清仓，截至记者发稿时，富国基金尚无回复。”上述报道称。

收入或暴跌

7月18日，长生生物发布半年度业绩预告修正公告称，预计上半年盈利21140万元-31711万元，比上年同期变动-20%-20%。

公告还写道：

由于公司对有效期内所有批次的冻干人用狂犬病疫苗（vero细胞）全部实施召回，该项召回预计将减少公司2018年上半年营业收入约2亿元左右，净利润约1.4亿元。 此次冻干人用狂犬病疫苗停产将对公司的生产、经营产生较大的影响，预计将减少2018年下半年营业收入约5.4亿元左右。

由此计算， 最初引发此次风波的狂犬病疫苗事件预计将导致长生生物2018年营业收入减少约7.4亿元，接近该公司2017年全年营收的一半。

全民焦虑，总理批示

在火爆朋友圈的《疫苗之王》这篇文章中，除长生生物之外，其他几家疫苗公司类似的“往事”也被翻出。一时间，疫苗安全问题令公众陷入愤怒与恐惧之中。

据中国政府网昨日晚间发布的消息，国务院总理李克强就疫苗事件作出批示：此次疫苗事件突破人的道德底线，必须给全国人民一个明明白白的交代。

李克强在批示中要求，国务院要立刻派出调查组，对所有疫苗生产、销售等全流程全链条进行彻查，尽快查清事实真相，不论涉及到哪些企业、哪些人都坚决严惩不贷、绝不姑息。对一切危害人民生命安全的违法犯罪行为坚决重拳打击，对不法分子坚决依法严惩，对监管失职渎职行为坚决严厉问责。尽早还人民群众一个安全、放心、可信任的生活环境。

中国政府网上述消息称，此前7月16日，李克强已就疫苗事件作出批示，要求彻查。

7月18日，国家卫生健康委疾控局毛群安局长在接受采访时称，疾控局密切关注事态发展，与国家药品监督管理局保持密切沟通。

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