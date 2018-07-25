苹果承认新一代MacBook pro 存在发热漏洞 ，称将通过新版本固件解决发热问题

苹果 公司于25日凌晨证实，一周前推出的2018款MacBook pro笔记本运行速度会在机身过热时变慢。 苹果 公司称这是一个bug，并将会推送MacOS High Sierra 10.13.6的新版本固件以解决发热降频的问题。

苹果还补充道："正如我们网站上的性能测试结果所示，更新后我们的新款15英寸版MacBook Pro将会提速70%，配备Touch Bar触控条的13英寸版MacBook Pro将会快两倍"。

苹果公司向CNBC发出声明称："在对大量工作负载进行了广泛的性能测试后，我们发现这款固件缺少了一个数字密钥，它影响到了散热管理系统，并可能导致新款MacBook Pro的时钟频率在高热负载的情况下降低。我们在今天发布的MacOS High Sierra 10.13.6补充更新包含了修复这个bug的内容"。

其实在2018款MacBook pro发布后，就有多名用户发现了这个发热降频漏洞。其中，国外YouTube的 Dave Lee经过测试发现，新款MacBook Pro上搭载的这颗i9-8950HK处理器在运行Adobe Premiere时，处理器的频率只能保持在2.2GHz，并不能达到这颗处理器原本的2.9GHz主频。

与搭载i7处理器的2017款MacBook Pro对比，渲染相同的视频用时39m37s，而i7款则只需要35m22s，八代酷睿i9的实际性能居然还不如七代i7。而在将它放进冰箱再次测试，渲染时间缩短至27m18s。

虽然发热降频这件事并不稀奇，但新款MacBook Pro这样的表现让很多用户表示无法接受。

苹果在声明中表示："对那些不能在新系统中体验到最佳性能的顾客，我们向你们道歉"。

来源：财经时报