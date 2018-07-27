四年来最大中概股IPO！拼多多上市开盘较发行价涨约40%

北京时间7月26日本周四晚间，拼多多以PDD为股票代码正式在纳斯达克上市，敲钟仪式在上海远程举行。

参考福布斯实时富豪榜最新排名，以拼多多ADS开盘价估算，黄峥持股拼多多的个人财富可以排在中国大陆富豪中的第12位。仅次于以143亿美元身家并列排在第11位的腾讯前CTO张志东和吉利创始人李书福，中国第二大电商京东的CEO刘强东以93亿美元排名在第15位。

此次拼多多赴美IPO按照19美元/ADS的价格区间上限发行。按此价格加上期权估算，拼多多市值约为240亿美元。全天候科技此前提到，拼多多早期投资人称，由于认购火爆，拼多多本有权将发行上限提升20%至22.8美元/ADS。

7月17日上周二，拼多多向美国证监会（SEC）提交更新后IPO招股书，将拟最高融资额从10亿美元提升到18.7亿美元，将申请挂牌的交易所设定为纳斯达克，同时计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票（ADS），代表3.424亿股A类普通股，即每股代表4股的A类股。

7月23日周一，拼多多再次更新招股书，招股书显示：拼多多最多可募集22.44亿美元（行使超额配售权）。这意味着，拼多多将超越今年3月末上市的爱奇艺，创造四年来美股中概股规模最大的IPO。

招股书还透露，今年3月，拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。机构股东方面，腾讯持股18.5%，高榕资本持股10.1%，红杉中国持股7.4%。

预计本轮IPO后，黄峥持股将占46.8%，拥有89.8%的投票权，腾讯所占股比为17.0%，投票权为3.3%。高榕资本所占股比为9.3%，投票权为1.8%；红杉所占股比为6.8%，投票权为1.3%。

文艺复兴资本的联合创始人Kathleen Smith认为，市场对这笔IPO交易的兴奋很大程度上源于该公司的快速增长速度和鼓励团购的商业模式。

Smith说：

它们为中国的小城市服务，试图去往京东和阿里巴巴不会去的地方。从销售额来看，它们很小，但增长很快。团购的概念是有吸引力的，你可以和朋友一起购物来购买商品。

从营收来看，拼多多收入主要来自在线广告和交易佣金，与目前其他电商平台在商业模式上具有一致性，2017年全年达到17亿元。截至2017年3月31日的3个月内，拼多多实现营收3700万元，2018年同期营收则增至13.85亿元，同比增长37倍。2016年和2017年，拼多多净亏损分别为2.92亿元和5.25亿元。

说起拼多多创造的社交电商“拼单”模式，就不得不提到腾讯的战略支持。公开资料显示，腾讯曾在2017年2月和6月分别向拼多多投入3000万美元和1亿美元，并于2018年3月的拼多多Pre-IPO融资中，一次性投入10亿美元。除了资本，微信的流量池是盘活拼多多的重要支撑。2018年2月，拼多多与腾讯达成五年战略合作框架协议，腾讯同意向拼多多提供微信钱包接口上的接入点，使其能够利用腾讯微信钱包的流量。双方还将在支付解决方案、云服务和用户交互等多个领域进行合作，同时探索并寻求潜在合作的机会。

拼多多争议不断

在引发极大关注的同时，外界对于拼多多的争议也从未间断。中新网曾援引媒体报道称，直到公布上市消息的前一天，拼多多的员工下班时还能看到多位维权商家蹲守在办公楼下，要求返还冻结店铺资金。此前，拼多多还被曝存在涉黄、涉暴力且涉违法商品。

和其他平台电商一样，拼多多在商品品控和打假上面临很大挑战。在很多关于拼多多的消息下，都能看到大量消费者吐槽拼多多商品质量的留言。阿里CEO张勇在谈到拼多多时曾表示，“阿里不可能再走回'三块九卖一双日抛型的鞋，还包邮'这条路上。整个消费在往上走。”

另一方面，虽然有可观的订单数量，但拼多多客单价非常低。拼多多2017年的客单价约为32.8元，据招股书显示，2018年第一季度的客单价大致为38元，比2017年平均数值高出5元。但是，这样的数字只相当于京东的十分之一，阿里的六分之一左右。截至2018年第一季度，拼多多累计亏损（含期权支出）为13.12亿元人民币。招股书显示，百度集团前总裁兼首席运营官陆奇将担任拼多多独立董事兼薪酬委员会主席。嘉里集团副董事长、嘉里物流主席，曾在新加坡担任过信息艺术健康贸易和工业部部长以及外交部长杨荣文将受邀担任拼多多独立董事。外界认为，此举旨在为拼多多的商誉加分。

拼多多会成为下一个 淘宝

虽然拼多多不愿将自己与淘宝对比，淘宝也尚未将拼多多视作核心竞争对手。但从未来成长的角度看，拼多多业务模式向上升级必然会进入淘宝的优势领地而形成直接竞争。在微信生态的支持下，淘宝必然会对潜在竞争者展开制衡。

数据来源：公司数据，见智整理

从上述简要数据看，拼多多和淘宝在商家、运营、客户重叠层面，有着越来越相似的结构。

从上游端看，拼多多和淘宝都有着重叠度极高的商家客群。在过去5年，被淘宝的优化机制和监管体系所边缘化的商户在拼多多上获得广泛的支持；在未来5年，拼多多必然会竞争淘宝上高性价比产品提供商，与淘宝的正面竞争只是时间问题；

从运营端看，拼多多和淘宝运营体系高度相似，每个员工对GMV的贡献指标趋同。拼多多比淘宝表现出更高的运营效率，但从另一个角度考虑，淘宝经历了持续多年的优化才达到运营指标，拼多多在短短一年就处于领先地位，亦可能表明运营支持仍相对粗放；

从客户端看，拼多多从四五线城市新触网用户起家，淘宝则在传统电商客户的基础上不断扩张用户边界。当拼多多已经实现3亿活跃用户规模时，双方的客户重叠度会越来越高。

上市前夕 拼多多遭遇诉讼

上周四，一家名为“爸爸的选择”（Daddy's Choice）的母婴用品生产商向纽约一家联邦法院提出上诉，称拼多多在知情的情况下允许销售假冒其品牌的产品。根据诉讼，拼多多在去年第一次接到总部位于北京“爸爸的选择”的投诉时，曾将部分未经授权的商品下架。但是这些商品很快又出现了，而且根据诉讼，当拼多多今年再次被通告此事时，它没有采取任何措施。

“爸爸的选择”是一家总部位于北京的公司，其主要产品有纸尿裤、拉拉裤、湿巾等母婴用品。

据新浪报道，爸爸的选择CEO王胜地表示，“爸爸的选择”未在拼多多平台开设店铺，也未授权任何店铺销售其产品，但从2017年开始，他发现拼多多平台上出现了一些销售“爸爸的选择”产品的商家，部分商家打着“爸爸的选择旗舰店”、“正品授权”、“厂家直发”等标语，低价销售“爸爸的选择”纸尿裤产品。

美国媒体称，“爸爸的选择”的律师们在诉讼中说，他们之所以在纽约提起上诉，是因为美国的消费者可以通过拼多多购买产品，而“爸爸的选择”为了在美国打造这一品牌进行了大量的投资。

在“爸爸的选择”向美国法院提交诉讼后，总部位于广东佛山的吉氏纸尿裤董事长苏艺强也称准备在国内向拼多多提起诉讼。

*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑曹泽熙、李丹。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*