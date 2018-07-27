被寄予厚望的比特币ETF申请再度被拒 比特币跌破8000美元

这意味着第一个比特币ETF产品的面世再度被推后。Winklevoss兄弟的比特币ETF曾在去年3月第一次被拒，4月底，SEC决定重审这一申请，但最终还是在昨日再度拒绝这一产品。

受此消息刺激，比特币跌超200美元，跌破8000美元；其他主流数字货币也有不同程度的下跌。在对ETF产品过审的期待下，比特币近日涨回两个月高点。

ETF即Exchange Traded Fund，是在交易所交易的基金，其锚定的标的有可能是指数、商品或是一篮子商品。