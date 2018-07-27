被寄予厚望的比特币ETF申请再度被拒 比特币跌破8000美元

Winklevoss兄弟的比特币ETF申请再次被拒，美国证监会SEC仍然顾虑市场操纵问题。
这意味着第一个比特币ETF产品的面世再度被推后。Winklevoss兄弟的比特币ETF曾在去年3月第一次被拒，4月底，SEC决定重审这一申请，但最终还是在昨日再度拒绝这一产品。
受此消息刺激，比特币跌超200美元，跌破8000美元；其他主流数字货币也有不同程度的下跌。在对ETF产品过审的期待下，比特币近日涨回两个月高点。
ETF即Exchange Traded Fund，是在交易所交易的基金，其锚定的标的有可能是指数、商品或是一篮子商品。
Hester Peirce，一名SEC委员，对拒绝Winklevoss 兄弟的比特币ETF产品面世表达了反对意见。该委员认为，虚拟货币市场需要更多的机构化参与，才能打消监管层对市场操纵等问题的担忧，而否决ETF产品阻碍了这一进程，还打压了创新。
2017年12月，比特币期货正式上线交易，第一个虚拟货币衍生品自此诞生。这一度令投资者对虚拟货币ETF充满期待，在SEC第一次拒绝比特币ETF时，其中有一条理由在于，比特币市场尚未受到广泛监管，而期货交易意味着监管更加深入。
但从SEC昨日的声明来看，比特币交易的公允程度仍是主要的顾虑。对于Winklevoss兄弟提到的，“比特币天然具有抵御市场操纵的能力”，SEC表示恕难苟同。
SEC称，比特币的买卖价差极大；比特币期货市场的交易量很小，只有铂金交易量的20%，白银交易量的2.5%。
SEC还提到了比特币交易所的黑客问题，并指2017年的价格大幅上涨是市场操纵所致。
不过，彭博智库分析师Eric Balchunas提到，比特币ETF还有面世的希望，其他结构不同的产品或许能获得监管机构的认可。还有至少4个比特币ETF产品正在等待监管机构的批准。
数字货币先行者瑞典，已经上线了比特币ETP（交易所交易产品）。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn），编辑陶旖洁。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*