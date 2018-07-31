IBM和FX Giant CLS合作为银行推出区块链应用店

至少，这是LedgerConnect背后的思考，LedgerConnect是一个金融区块链"应用商店"，旨在使银行更容易从金融科技和软件提供商那里获取分布式账本技术（DLT）解决方案，并让这些供应商转而接触到银行客户。

即使是私有和获得许可的区块链也需要建立生态系统并实现网络效应，就像他们的公共的、未获得许可的对手一样。

周一推出的LedgerConnect是富国银行旗下的货币交易公用事业公司CLS和企业软件巨头IBM合作的产物，主要银行巴克莱和花旗集团也是其创始成员之一。

事实上，九家金融机构正在参与概念验证（PoC），并从众多供应商中选择了服务，包括Baton Systems，Calypso，Copp Clark，IBM，MPhasis，OpenRisk，SynSwap和Persistent Systems。

在LedgerConnect上，金融机构在知道客户流程、制裁筛选、抵押品管理、衍生品交易后处理和对账以及市场数据等领域获得基于DLT的服务。

据IBM负责金融市场的副总裁基思•贝尔（Keith Bear）称，这个新的枢纽将解决连接差距问题，新贵金融科技公司和大型科技公司都面临着运转各自分散网络的成本和复杂性，因此银行可以使用他们的各种应用程序。

"拥有一个安全的网络和经过验证的基础架构，可以为应用商店提供某种模型，银行可以通过认证的金融科技和软件提供商识别应用程序，并通过无缝区块链网络部署这些应用程序，"贝尔告诉CoinDesk。

对于作为DLT领域最活跃银行之一的巴克莱银行而言，应用商店是一种测试新技术的方法。

投资银行巴克莱CTO办公室的Lee Braine博士解释说，在为实时环境构建分布式分类账时，需要考虑几种不同的部署选项。

Braine说，例如，如果像CLS这样的金融市场基础设施提供商为特定用例提供治理和业务服务，则该市场基础设施提供商可能还有一个选项，即代表银行托管节点，以加速上市的初始速度。

"一些银行也可能会寻求更多分散的部署选项来自己托管节点，"Braine说。 "通过参与LedgerConnect概念验证，巴克莱获得了分布式分类账专用网络的经验，旨在连接市场基础架构托管节点和银行托管节点。"

LedgerConnect本身部分在基于IBM区块链平台的权限区块链上运行，而区块链平台又构建在Hyperledger Fabric上，而当前商店中的所有应用程序都是基于Hyperledger的。但是，创始人对使用app store的其他企业区块链解决方案持开放态度。

"我们不反对支持其他分类账实施，无论是R3的Corda，是否是Quorum（如果这些技术都很强大并且能够满足我们从安全角度等方面的需求）。" CLS的创新和解决方案交付负责人Ram Komarraju表示。

他补充说："我们的期望是，原则上我们不会仅限于一种技术。"

原始区块链联盟

回顾历史的话，CLS也许可以被认为是原始的区块链联盟。

它成立于2002年（在第一个区块链构思之前六年），为外汇交易提供管道。但自2015年初以来，它一直在测试区块链技术，在Hyperledger开始之前以及R3仍在监管之下。

早期的CLS区块链工作后来被正式化为CLSNet，这是一种测试区块链以匹配和涉及一系列不在主平台上的新货币的净交易的方法，将不成熟的区块链技术与60个大型金融机构使用的核心结算引擎分开。

"我们为银行和买方公司做了大量的交易处理，没有达到解决方案本身的最后任务关键方面。"Komarraju说。

因此，CLSNet将成为新LedgerConnect门户网站上的首批应用程序之一。选择所有这些应用程序是为了消除典型的对帐工作和数据重复（例如，补救措施包括在单个分类帐上捕获衍生品合约的数字化主协议等）。

"看看今天的资本市场，每家银行都有自己的孤岛办公系统，即使他们通常与交易对手进行交易，这些交易对手具有相同类型的业务逻辑但使用相同的技术堆栈，"Komarraju补充道。

IBM和CLS有所回归；主要的CLS平台由IBM构建。 LedgerConnect是一种加入各自金融基础设施和区块链工作之间点的方式，同时将区块链工作扩展到CLS以外的其他资本市场领域。

"这实际上充分利用了CLS作为银行拥有的全球系统重要市场效用的地位，以及IBM对此的投资，"Komarraju说。

来源：财经时报