人民币急跌：离岸跌破6.90，在岸大跌300点

在昨日短暂终结“四连跌”之后，人民币中间价周五再度回归贬值态势。在岸与离岸汇价盘初急速下跌。

上一交易日中间价6.7942。上一交易日官方收盘价报6.8300，上一交易日夜盘收盘报6.8440。昨日中间价大幅上调351点，终结了此前连续四个交易日累计下调631点的态势。

昨日离岸人民币急跌、美元走强，日内跌逾560点、跌幅超过0.8%，逼近6.90，此势头延续到今日凌晨。即期汇率周四跌破6.83元，创下14个月以来的新低。

中国境内美元/人民币掉期多数期限本周仍在贴水状态，其中一年期掉期点周一曾触及近七年新低。受即期大幅波动影响，一周期美元/人民币期权隐含波动率已升至7以上，刷新最高纪录。

自6月中旬以来，中间价频频陷入巨幅震荡，多次出现连日下调后又单日上调，甚至两次出现“八连跌”。期间，单日变动数百点并不罕见。

人民币兑美元汇率已连续4个月下行。6月大跌3.49%，7月再跌约3%，四个月累计跌幅达8.5%。年初至今，人民币对美元汇率跌约4.5%。

昨日中国外管局召开2018年下半年外汇管理工作电视会议。会议指出，当前外部环境发生明显变化，但我国经济增长韧性增强、质量更高，国际收支总体平衡，外汇储备充足，多年来积累丰富的经验和充足的政策工具，有信心保持外汇市场的平稳运行。

外管局还表示，要建立健全跨境资本流动的“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架，严厉打击虚假欺骗性交易、地下钱庄、非法外汇交易平台等外汇违法犯罪活动。

国内分析人士看汇率

《证券日报》援引苏宁金融研究院宏观经济中心主任、高级研究员黄志龙表示，稳汇率本身是稳金融的重要内容，同时稳汇率对于外贸、外资甚至就业都是重要的变量。因此，汇率适当的稳定有利于近日召开的政治局会议首提的目标实现。

黄志龙认为，当前，我国汇率稳定面临最大的挑战是美元汇率依然面临一定的升值压力，短期内人民币对美元汇率可能存在一定贬值压力，中长期人民币汇率将保持对一篮子货币稳中有升的趋势。

前国家外汇管理局国际收支司司长管涛在接受第一财经采访时指出，目前人民币“有贬值压力，没有贬值预期”。

管涛列举的理由之一是，美元兑人民币1年远期（NDF）溢价在周四仅为0.2%。对比2016年年底人民币贬值预期强烈时，该溢价曾高达4%-5%。

中信证券明明团队认为，尽管人民币仍存一定贬值压力，但无论是政策层面还是市场层面，7在很大程度上是一个难以突破的心理价位，大概率是这一轮贬值底部。

美元未来如何走？

摩根士丹利中国首席经济学家邢自强对华尔街见闻表示，近期人民币汇率贬值主要是对2月至6月人民币对一篮子货币升值的一种修正。现在，修正行情已近尾声，预计人民币汇率未来会逐步回归到之前的框架，即对一篮子货币的企稳，对美元则将取决于美元指数的表现。

目前，市场对于美元未来走势分歧很大，既有看多，也有看空。

兴业研究称，展望8月，美元兑人民币短线大概率继续探顶；即使美元指数上行空间不大，但尚未趋势性贬值之前，美元兑人民币短线行情难以扭转。

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