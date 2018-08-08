央行再度出手？离岸人民币收复6.83关口 较日内低位回涨500点

中国央行相关消息又一次推动了人民币回涨。

在人民币晚间上涨之前，新浪援引媒体称，中国央行要求人民币外汇市场主要银行防范羊群效应和顺周期行为，对顺周期行为不要推波助澜。对于人民币近期的贬值行为，央行称有信心维稳。

离岸人民币升破6.83稍早，在岸人民币兑美元也已涨破6.83，日内涨近300点，后涨幅有所收窄，退守6.84关口。7日23点30分，在岸人民币收报6.8332元，较周一夜盘收盘涨198点。

新浪援引消息称，央行表示要保持汇率弹性、双向浮动的导向不变，及时释放压力，同时建议可适时启用逆周期因子等加强对汇率中间价的指导，并加强对境外市场监控，必要时可运用一些工具。

这是人民币再度因中国央行相关消息走高。

8月3日上周五晚间中国央行称，自6日本周一起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0%调整为20%。上周五当天，离岸人民币闻讯暴涨500多点，瞬间突破6.88、6.87、6.86、6.85、6.84、6.83六道关口，较日内低点上涨近800点。3日曾跌破6.88的在岸人民币夜盘收复6.83。

中间价终结连续两日下调 走出逾一年低谷

本周二人民币兑美元中间价上调82点，报6.8431，止住了下调势头，本周一人民币中间价报6.8513，下调191点，继上周五之后再创去年5月31日来新低，上周五下调380点。

中间价定价后，在岸离岸人民币盘初双双下挫，跌近百点，分别跌破6.86和6.87。一小时后又双双拉升，较低位均反弹超150点，并于此后延续涨势。

7月中国外储连月回升 在岸人民币连续两日收涨

上述新浪的央行消息传出前，本周二在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8340，较上日官方收盘价涨80点，较上日夜盘收盘涨190点。这是在岸人民币对美元日间汇率连续第二日收涨。

周二下午在岸收盘前，中国央行公布的最新外汇储备规模数据显示，7月中国外汇储备余额31179.5亿美元，环比上升58.17亿美元，升幅0.18%，连续两个月回升。国家外汇局认为，7月中国跨境资金流动总体稳定，外汇市场供求基本平衡，外储规模稳中有升。

路透报道援引交易员评论称，新出炉的7月外储数据小幅小增料增加市场对人民币信心。交易员认为，近两个月人民币汇率连续调整之后监管层仅祭出一个举措，足见监管态度仍很淡定，若后续汇价表现继续非理性，则可能遭遇更多维稳举措；但监管出手不代表汇价就一定要稳定在某个点位，也不意味着汇率就此转势。未来偏强美元以及中美贸易战等外部风险仍在，人民币汇率料仍承压。

华尔街见闻此前提到，上周五央行宣布上调外汇风险准备金率后，中国银行国际金融研究所研究员谢峰认为，近期人民币汇率过快贬值是央行出台政策的原因，这一调整释放出稳定汇率的信号。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定依然是汇率政策的目标，央行完全有能力实现这一目标。“如果外汇市场顺周期行为延续，可能会出台更多管理措施。”

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