沙特主权基金大量持有特斯拉股权 马斯克考虑私有化 特斯拉股价一度涨超8%

周二金融时报称，据知情人士透露，今年沙特阿拉伯的主权财富基金（PIF）建仓大量持有特斯拉股票，约占该公司股权的3%到5%。该国家基金由沙特王储Mohammed bin Salman监管，这是该基金目前为止最大胆的赌注。

对于投资人对特斯拉私有化传闻的猜测，马斯克随后多次发推文，但也没有给出明确的答复，因而造成特斯拉股价的波动。

随后，特斯拉CEO马斯克发推文称，考虑在特斯拉股票达到420美元时，进行私有化。消息传出，特斯拉一度涨超8%，股价一度冲破371美元，但后来有所回落，因为投资人正在猜测该推文的真伪。

由于沙特主权基金（PIF）持有的特斯拉的股权低于公开披露股权5%的门槛，目前PIF还不需要公开其具体持仓数量，但PIF已是特斯拉第八大股东。PIF持有的股权，按现有股价计算，应该在17亿至29亿美元之间。

PIF掌管2500亿美元资产，最初PIF曾直接与马斯克接洽有关购买新发型股票的事宜，但是特斯拉没有采取行动。随后，PIF在摩根大通的帮助下获得了二级市场的头寸。

金融时报指出，PIF购买特斯拉股权的具体时间尚不清楚，但是应该是在沙特王子3月访美之后发生的。也有传言，沙特王子与马斯克早在2016年PIF购买叫车服务公司Uber 35亿股权时就有接洽。

马斯克曾坚称今年特斯拉不需要再次融资，或发行新的股票，并表示该公司今年下半年就将实现正现金流。今年上半年，特斯拉烧掉18亿美元资金，截止6月底该公司现金储备为22亿美元。

上周三特斯拉公布的第二季度财报显示，营收增长略超预期，但亏损幅度进一步扩大，创历史新高。二季度净利润为亏损7.43亿美元，创下特斯拉史上最大单季亏损，而去年同期亏损3.36亿美元。GAAP准则下，每股收益-4.22美元，不按照美国通用会计准则，特斯拉第二季度调整后每股亏损为3.06美元，高于分析师们亏损2.81美元的预期。

马斯克在推文中暗示，一家基金给特斯拉私有化的估值在每股420美元，而在该推文发出之前，特斯拉股价在342美元左右。CNN Money指出，如果以每股420美元计算，特斯拉私有化将使公司市值达到710亿美元。而在马斯克推文发出前，特斯拉公司市值为580亿美元，这已经高于美国通用汽车与福特汽车的市值，但后两者规模更大，利润也更高，也就是说，特斯拉以每股420美元的价格私有化似乎不太可能。

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