世贸组织指标亮红灯：全球贸易正在失去增长势头

WTO8月9日称，最新公布的WTOI录得100.3，低于前值101.8，仅略高于100这一该指数基准值，“预示着未来几个月贸易增长持续放缓，与中期趋势一致。”

WTO认为，这种失去增长势头的形势反映出，出口订单、汽车生产与销售等分项指标大多疲软，可能与全球贸易关系越发紧张相呼应。

华尔街见闻发现，此次公布的七个WTOI分项指数指数之中，只有农业原材料一个指数上升，出口订单指数等四个指数下降，商品贸易规模和汽车生产及销售两个指数持平。

华尔街见闻注意到，在WTOI最新值公布当天，WTO总干事阿泽维多在中国日报等多家中外媒体发布专栏文章，文章开篇即指出：

全球贸易面临威胁。不管是不是称当前形势为贸易战，第一枪肯定已经开了。这需要我们关注，最重要的是，我们拿出行动。

阿泽维多文章同样提到WTO数据，称这些数据显示，过去六个月，全球出现多项促进进口的措施，但这些措施覆盖的贸易值在下降，限制性贸易措施覆盖的贸易值却在迅速增加。

“这种形势极为严峻。对等的贸易限制不可成为新常态。若持续加剧将带来造成重大经济影响的风险，威胁所有国家的就业和增长，最贫困阶层将最受打击。”

华尔街见闻还注意到，这是阿泽维多时隔约两周再度对国际贸易形势发出警告。

据新华社报道，阿泽维多7月25日表示，WTO关于全球贸易的最新报告显示，从去年10月中旬至今年5月中旬，WTO成员平均每月新增贸易限制措施接近11项，高于前一个统计期的月均9项。受进口限制措施影响的贸易额达845亿美元。

阿泽维多提到，值得注意的是，上述报告的统计期截至5月中旬，而此后两个多月又有诸多贸易限制措施出台。这意味着，当前国际贸易关系的恶化程度可能比这份报告估计的还要严重，并将对所有国家的经济增长构成严重威胁。

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