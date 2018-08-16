离岸人民币跌破6.95 美元指数创逾一年新高逼近97

首发于15日10点57分，19点22分更新，16日更新全天行情。
美股开盘后，全球市场恐慌情绪加剧，美元一枝独秀，非美货币全线下跌，人民币失守多道关口。
北京时间15日本周三23点30分，在岸人民币兑美元收报6.9350元，较周二夜盘收盘跌514点；全天成交量285.34亿美元，较周二缩水11.15亿美元。周三全天，在岸跌破从6.89到6.93五道关口，其中19点以后就有6.91到6.93三道关口。
北京时间15日将近23点，离岸人民币兑美元盘中跌破6.95，日内跌约500点，最低曾触及6.9587元，逼近6.60。15日全天连破6.91到6.95五道关口，日内振幅超过600点，其中19点以后失守6.93到6.95三关口，进入16日跌幅有所收窄，退守6.94关口。
同时，美元指数扩大涨幅，15日接近22点险些升破97.00，日内不断刷新去年6月以来最高纪录，进入16日涨幅收窄，处于96.80下方。
周三在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9049，创逾15个月新低，较上日官方收盘价跌219点，较上日夜盘收盘跌213点。
午后13点25分，在岸人民币继续扩大跌幅，跌破6.91创去年4月以来新低。不过，不到一小时内，在岸人民币兑美元收复6.90关口，较日低反弹逾100点。
以下为8月15日早上首发原文：
8月15日周三，美元持续走高，美元指数涨0.15%报96.81，创下去年6月以来的阶段新高。
多数非美货币下跌。欧元、英镑对美元均创下逾一年新低，欧元/美元现报1.1327，英镑/美元报1.2696。
在岸人民币对美元跌破6.9关口，较上日夜盘跌200点，创2017年5月来新低。离岸人民币也创下逾一年新低。
美元/日元早间温和上涨，突破110.3。
新兴市场货币继续下挫，受到美元上涨影响跌势加速。美元/土耳其里拉早间一度上涨2.3%，现报6.5503。里拉昨日触及支撑位大幅反弹。
新加坡元、韩元早间对美元均有下跌。截止发文，离岸人民币一度跌破6.92，创下去年3月以来的新低。
南非兰特早间跌超1.5%，印尼盾亦跌近1%。
黄金期货跌破1190美元后持续下挫，原油也在强势美元的拖累下价格下挫，布油日内跌0.2%，美油跌近0.5%。
*本文来自华尔街见闻（微信ID：wallstreetcn）。更多精彩资讯请登陆wallstreetcn.com，或下载华尔街见闻APP。*