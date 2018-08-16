离岸人民币跌破6.95 美元指数创逾一年新高逼近97

美股开盘后，全球市场恐慌情绪加剧，美元一枝独秀，非美货币全线下跌，人民币失守多道关口。

北京时间15日本周三23点30分，在岸人民币兑美元收报6.9350元，较周二夜盘收盘跌514点；全天成交量285.34亿美元，较周二缩水11.15亿美元。周三全天，在岸跌破从6.89到6.93五道关口，其中19点以后就有6.91到6.93三道关口。

北京时间15日将近23点，离岸人民币兑美元盘中跌破6.95，日内跌约500点，最低曾触及6.9587元，逼近6.60。15日全天连破6.91到6.95五道关口，日内振幅超过600点，其中19点以后失守6.93到6.95三关口，进入16日跌幅有所收窄，退守6.94关口。