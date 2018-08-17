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离岸人民币夜盘涨幅扩大至950点 涨破6.86
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2018年08月17日 星期五 01:47 AM

8月16日夜盘、美东中午11点左右，离岸人民币兑美元收复6.86关口，涨幅扩大至1.3%，或创2017年1月以来最大单日涨幅，刷新日高至6.8541元，较周四日盘初的汇价6.9491大涨950点。在岸人民币夜盘也重回涨势。

原文首发于8月16日13:19，现更新最新汇价。

最新消息显示，8月16日美东时间中午11点左右，离岸人民币兑美元收复6.86关口，涨幅扩大至1.3%，刷新日高至6.8541元，亚太盘初一度走软至6.9491元，代表日内大涨950点。

分析指出，离岸人民币兑美元有望创下2017年1月以来的最大单日涨幅。

 

 

北京时间周四早间，离岸人民币兑美元曾短线拉升200点，亚盘午间再度拉涨，涨破6.88关口，亚盘日盘时段涨逾600点，夜盘继续走高。

在岸人民币兑美元夜盘重返涨势，接近突破6.88关口。周四当天交投区间为6.8807-6.9348，代表最高上涨541点。

 

 

美元指数日内下跌0.3%，截止发文触及日低报96.31。

 

 

土耳其危局刺激新兴市场货币集体走低，人民币8月以来累计跌幅一度高达2.2%，周三的单日最高跌幅达到600点。

8月16日周四，人民币中间价下调90点，报6.8946。上一交易日官方收盘价报6.9049，上一交易日夜盘收盘报6.9350。

 

来源：华尔街见闻

 

 

此文章为转载，不代表IBTimes中文网的立场和观点。

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