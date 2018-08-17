离岸人民币夜盘涨幅扩大至950点 涨破6.86

8月16日夜盘、美东中午11点左右，离岸人民币兑美元收复6.86关口，涨幅扩大至1.3%，或创2017年1月以来最大单日涨幅，刷新日高至6.8541元，较周四日盘初的汇价6.9491大涨950点。在岸人民币夜盘也重回涨势。

原文首发于8月16日13:19，现更新最新汇价。 最新消息显示，8月16日美东时间中午11点左右，离岸人民币兑美元收复6.86关口，涨幅扩大至1.3%，刷新日高至6.8541元，亚太盘初一度走软至6.9491元，代表日内大涨950点。 分析指出，离岸人民币兑美元有望创下2017年1月以来的最大单日涨幅。