紧跟“国家队”步调！多家百亿私募重仓医药生物股

淡水泉二季度重仓股包括生物股份、红太阳、太极集团和天士力等四只医药生物股，还包括一只家具制造板块的梦百合。

其中，太极集团是淡水泉二季度建仓的股票，该公司前十大流通股东中有两只淡水泉旗下的基金产品，即淡水泉精选1期和平安信托-投资精英之淡水泉，分别位列第九和第十大流动股东，总计持股数量为704.21万股。

值得注意的是，淡水泉重仓股也是中外“国家队”争抢的“蛋糕”。比如，一同与淡水泉位列生物股份前十大流通的股东的包括：中央证金、挪威央行、魁北克储蓄投资集团、加拿大年金。

生物股份是动物疫苗的龙头。天风证券研报指出，该公司猪口蹄疫 OA 苗上市，强化公司龙头地位。猪价下行同道中，一旦发生疫情损失巨大将对优质疫苗仍具有较大粘性。此外，该公司还布局宠物疫苗，相对于经济动物疫苗而言，宠物疫苗给予品牌的溢价能力更多。

此外，淡水泉与“国家队”共同重仓的还有天士力和红太阳。

中报数据显示，上半年天士力84.76 亿元，同比增长 16.68%，实现归属净利润 9.25 亿元，同比增长 22.32%；上半年红太阳营业收入和归属净利润增幅分别为10.98%和8.86%。

其中，淡水泉在二季度加仓天士力，旗下两只基金总计加仓678.82万股。中信建投研报认为，天士力生物药板块分拆上市，可实现估值重构提高公司整体价值，还有助于公司打造国际领先的生物药平台。

数据显示，截至8月份第三周，A股估值12倍左右，医药生物估值为 29.58 倍，对全部 A 股溢价率回落至144%。医药生物子行业中估值最低的依次是医药商业（19倍）、中药（23倍）和化药（27倍）。

高毅景林也“扎堆”医药生物

华尔街见闻梳理发现，今年二季度高毅资产进入七家公司前十大流通股东，除了上图中四只医药股外，还包括宏发股份（电气机械和器材制造业）、法拉电子（计算机通信）、美盈森（包装印刷）。

从上图可看出，亚宝药业、安迪苏、迈克生物的持仓机构中也有“国家队”身影，包括中央汇金和中央证金。

二季度，高毅资产集中加仓安迪苏和迈克生物，分别增持1609万股和484.61万股。

其中，迈克生物以研发体外诊断品为主，上半年营收12.46亿元，同比增长47.82%，归母净利润 2.32 亿元，同比增长 20.18%。

安迪苏是动物营养特种产品的龙头，生产优质的蛋氨酸和维生素A。国联证券研报指出，中国蛋氨酸渗透率22%，低于30-35%全球平均水平，液体蛋氨酸的渗透率提升空间巨大。

值得注意的是，高毅资产还重仓了亚宝药业，持股数量为3000万股，位列第二大流通股东，中央汇金为第六大流通股东。

天风证券研报给出了亚宝药业三大中长期逻辑：OTC渠道改革后，传统渠道拉动变为终端拉动，品牌力不断提升；一致性评价后，一些处方药有望保持快速增长；新品种投入带动营收规模增长，未来3年有望快速放量。

此外，今年二季度，景林资产旗下的景林景麟和景林景途加仓圣达生物，位列第九和第十大流通股东，总计持股数量为326.67万股。

中报数据显示，景林资产旗下三只基金产品位列家居用品公司--富安娜的前十大流通股东，此外还重仓上海机电和福达合金。

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