逆周期因子重启 离岸人民币夜盘收复6.80 在岸收复6.81

人民币汇率夜盘继续飙升。周五美股开盘一个半小时后，即美东8月24日中午11点左右，离岸人民币兑美元收复6.80整数位心理关口，为7月31日以来盘中首次，当前涨幅1.37%，创2016年1月以来最大盘中涨幅，最高触及6.7991。

北京时间8月24日23:30，在岸人民币兑美元（CNY）收报6.8050元，突破6.81关口，较日低6.89区间上涨近900点；较周四夜盘收盘涨750点，上周五（8月17日）夜盘收报6.8760元。全天成交量308.93亿美元，较周四缩水34.59亿美元。

据中国外汇交易中心公告，人民币对美元中间价报价行重启“逆周期因子”。公告写到：

近期受美元指数走强和贸易摩擦等因素影响，外汇市场出现了一些顺周期行为。基于自身对市场情况的判断，8月份以来人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”，以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。 公告称，截至发稿时，绝大多数中间价报价行已经对“逆周期系数”进行了调整，预计未来“逆周期因子”会对人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定发挥积极作用。

24日周五早间公布的数据显示，人民币兑美元中间价报6.8710，较上一交易日中间价6.8367大幅下调343点，降幅创8月3日来最大。

下午公布的在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8789，较上日官方收盘价跌99点，较上日夜盘收盘涨11点。

美元指数今日明显走低，当前下跌0.21%，报95.42。

据中国商务部官网今日早间发布的消息，应美方邀请，中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文率中方代表团于8月22日至23日在华盛顿与美国财政部副部长马尔帕斯率领的美方代表团就双方关注的经贸问题进行了建设性、坦诚的交流。双方将就下一步安排保持接触。

下午中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，中方不喜欢在举行这样的磋商、谈判、对话之前发出各种各样的声音，做什么事安安静静地、认认真真地去做就好，这次中美磋商也是一样，用不着时不时地大声地说两句话，替自己壮胆。

陆慷还提到：

美方高层一些人士近来时不时地对外说，中国经济的基本面不好，美国经济的基本面好，我也不知道他们这些话是说给谁听的，如果是想说给中国人民听呢，事实已经证明，这是徒劳的，没有任何意义。如果他们是想说给美国国内听呢，可能确实是他们自己感受到有这个实际的需求。

此外，继上周超额续做MLF（中期借贷便利）之后，中国央行今日意外开展1490亿元一年期MLF，利率持平于3.30%，无逆回购操作。

对于今日的MLF投放，国盛证券固收分析师刘郁评论称，“把好闸门”下的货币宽松仍是宽松。央行再投MLF，打消了市场对货币政策收紧的疑虑。

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