土耳其危机如何影响全球市场

休·约翰逊顾问公司（Hugh Johnson Advisors）首席投资官休·约翰逊（Hugh Johnson）在接受采访时表示，土耳其的经济危机可能很快会像1997 - 98年的亚洲金融危机一样，并蔓延至全球市场。

以亚洲金融危机为例，约翰逊告诉《国际财经时报》（IBTimes.com），"有时候似乎是影响我们世界有限部分的相当小的问题会转变为全球经济的一个重大问题"。他指出，1997 - 98年的东南亚金融危机始于 泰国 经济的不稳定，这是由于该国的一些政策错误造成的。

不过，他认为对美国投资者有一些利好消息。他表示， "好消息是它不会结束或者不太可能结束当前的周期 -- 股市、经济、利率周期、或美国牛市、复苏，利率上升。土耳其的情况即使蔓延，也不太可能出轨。"

四种传导机制

约翰逊说，有四种传导机制在将区域问题扩大到全球危机中起着重要作用：心理、商品价格、贸易量和资本流动。

首先，全球市场反映了其他市场的情绪。他表示，一个市场的股市下跌，即使是一个看似无关紧要的小市场，也会吓到全球市场的投资者。 "亚洲部分地区的股价下跌可能会吓到欧洲和美国的投资者"美国股市在8月的第二周下跌，因土耳其里拉创下历史新低，令世界各地的投资者感到不安。

第二是商品价格下跌。他提到亚洲金融危机后油价下跌如何给俄罗斯等生产国的经济带来严重问题。约翰逊表示，目前铜价下跌对铜生产国和公司来说并不是"好消息"。

他表示，"如果土耳其的经济开始恶化，那么它可能会带来对世界许多其他重要地区的负面影响。"

区域经济问题可以通过贸易在全世界传播。例如，美国出口在1998年第三和第四季度出现下降。"由于东南亚等进出口目的地存在问题，我们出口出现问题。"约翰逊说。

第四种传导机制是资本流动。亚洲金融市场的资本流动在亚洲危机期间下降，并对美国的利率构成上行压力。他说，尽管土耳其只占美国股票和外国人持有的债券的0.9％，但在欧盟占有35.8％的份额。

美国股票被高估，欢迎纠正

约翰逊表示，好消息是土耳其危机即使蔓延，"也不会结束或不太可能结束当前的周期 -- 股市、经济、利率周期，即美国牛市、复苏、利率上升。"

他认为美国股市的调整幅度为10％，他表示已经适度估值过高 - 当前季度估值比应有的平均水平高出约2.5％;第四季度比应有的平均水平低0.1％。

"如果土耳其或全球贸易形势导致股价下跌，这将是一个受欢迎的事件，因为它会将股票市场 - 标准普尔500指数 - 跌至适度被低估的水平，这会更加合理，"他说。 "目前我没有买进任何股票，主要是因为估值问题和我担心这些事件 - 无论是土耳其还是全球贸易条件 - 都会引发纠正的可能性。所以，我没有做任何购买行为，但我也没有减持。我还没有减少我投资组合中的任何股票。"

全球增长影响

约翰逊表示，如果保护主义和贸易争端加剧，全球市场将受到更多影响。

国际货币基金组织预测今年和明年全球实际国内生产总值增长率将达到3.9％，约翰逊指出，即使贸易紧张局势升级，它也没有改变预测。

据他介绍，贸易关税肯定会产生影响，在极端情况下将全球增长率降低2个百分点。 "但现在我说的是0.2-0.3％，比如从3.9％降到3.6％。"

如果土耳其危机蔓延到欧盟，那么约翰逊认为它会拉低全球GDP增长的0.3-0.5％，并对盈利和股市产生真正的打击。

约翰逊表示，如果贸易紧张局势升级，并且在全球贸易战的极端情况下，对每个国家所有商品征收25％的关税，这对全球经济的影响将是巨大的。 他说："这意味着不会发生全球经济扩张，我的猜测是全球经济可能会收缩，但只有达到这种极端时才会这样。"

他补充说："美国总统在力图做到这一点，但他会在国会受到强大的阻力或问题，所以我不希望这种情况发生。但这是最糟糕的情况。这并非不可能，但可能性不大。"

危机背后的政治

约翰逊认为土耳其危机与政治有关，而且很容易解决。 "造成土耳其危机的是一些非常顽固的政治家，一方面是埃尔多安，另一方面是特朗普，政治家们太关注他们自己，而不是关注明智的结果，这令人烦恼。"

他表示，对土耳其投资的信心已经长期受到侵蚀，原因是领导和政策在短时间内无法改变，就像泰国的情况那样。

来源：财经时报