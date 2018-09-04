乐视网今日再次涨停 较8月低点暴涨超80%

乐视网今日再次涨停，较8月20日创下的历史最低点已大涨88%。然而，在上半年巨亏11亿的前提下，专家建议投资者还是远离“妖股”。

开盘不到10分钟，乐视网今日再次涨停，成交量更是达到5.13亿，根据最新数据显示换手率已达4.67%。当前价格较8月低点时已大涨88%。 而这也是自8月21日以来乐视收获的第5个涨停板。仅在过去5个交易日，乐视涨幅已达52%。 在刚刚公布上半年巨亏逾11亿元、净资产由正转负的乐视网却迎来大涨，在专家建议投资者远离“妖股”时，仍有30万人在“豪赌”乐视。 股票接连反弹涨停因素之一，或许来自乐视网公布的乐融致新融资进展。8月31日，乐视网发布关于控股子公司完成工商变更的公告称，乐融致新已办理完毕注册资本变更等工商登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》。