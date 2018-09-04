乐视网今日再次涨停 较8月低点暴涨超80%

乐视网今日再次涨停，较8月20日创下的历史最低点已大涨88%。然而，在上半年巨亏11亿的前提下，专家建议投资者还是远离“妖股”。
开盘不到10分钟，乐视网今日再次涨停，成交量更是达到5.13亿，根据最新数据显示换手率已达4.67%。当前价格较8月低点时已大涨88%。
而这也是自8月21日以来乐视收获的第5个涨停板。仅在过去5个交易日，乐视涨幅已达52%。
在刚刚公布上半年巨亏逾11亿元、净资产由正转负的乐视网却迎来大涨，在专家建议投资者远离“妖股”时，仍有30万人在“豪赌”乐视。
股票接连反弹涨停因素之一，或许来自乐视网公布的乐融致新融资进展。8月31日，乐视网发布关于控股子公司完成工商变更的公告称，乐融致新已办理完毕注册资本变更等工商登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》。
根据公告显示，乐融致新工商信息变更之后，注册资本由3.12亿元增加到3.74亿元。腾讯旗下林芝利创、江苏京东邦能、世嘉控股、深圳市金锐显、江苏设计谷成为乐融致新新的股东，持股比例分别为2.78%、2.78%、1.85%、1.39%、2.22%。
不过，乐视网表示，本次乐融致新增资完成后，乐视网持有乐融致新注册资本比例将会有所降低，乐视网或失去乐融致新控股权。
昨日，深交所向乐视网发函，要求该公司结合相关媒体报道，核实并予以说明贾跃亭及其关联方与睿驰汽车的关系，包括但不限于股权、协议控制或其他关系、与睿驰汽车的股东、董事、监事、高管及其关联企业的关系。
回顾此前另一个重磅消息，在8月29日，贾跃亭宣布FF91首台预量产车已经正式下线完成。受此消息影响，第二天开盘，乐视网股票涨停。而今日再封涨停，与此量产车进一步推进不无关系。
然而乐视自身的巨大风险无法忽视。就在8月24日，深交所发公告报告了上市公司监管动态和市场交易监管动态，对124起证券异常交易行为采取了自律监管措施，其中就包括对当周买入高风险股票 “ST长生”和“乐视网”金额较大的12个账户进行了风险提示。
无论如何，上市的乐视网和整个非上市公司体系，可以说还是个“烂摊子”。就连孙宏斌都说“愿赌服输”。
然而，在傍上了如腾讯、京东和TCL这样的大佬之后，乐视似乎出现了转机。乐视网董事长刘淑青曾在多个场合表明了乐视在智能电视领域的巨大潜力，这也许成为大佬们还能够为乐视致新输血的重要原因，他们不约而同地对赌了了中国智能电视行业的美好未来。
乐视网在半年报中甚至这样提到： 公司主要通过销售超级电视等智能终端产品、提供内容产品及广告业务、销售视频会员等方式取得业务收入。公司以用户体验为核心，创造出比单一经营要素独立运营更高的效率，以及更多的用户入口。
不过，财经评论人宋清辉却对《证券日报》记者表示，乐视网退市风险仍未解除背景下，股票多次触及涨停的现象极为不正常。当前，乐视网的基本面糟糕，但一些中小散户却盲目跟风。即使未来乐视网会成为新一代的“妖股之王”，也不建议散户去进行投机。因为目前一些资金多数属于投机短炒，中小散户跟风炒作的风险极大。
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